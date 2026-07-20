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Началась прямая линия с губернатором Ленинградской области

Отвечать на вопросы местных жителей губернатор будет на протяжении часа. 

Началась прямая линия с губернатором Ленинградской области - Отвечать на вопросы местных жителей губернатор будет на протяжении часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 20 июля проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

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Ранения получили 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Все раненые доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

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