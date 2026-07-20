Отвечать на вопросы местных жителей губернатор будет на протяжении часа.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 20 июля проводит «прямую линию» с жителями региона.
Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:
♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.
Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.