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Новости Социум

В ГД рассмотрят новый закон о защите россиян от кредитных мошенников

В России могут ввести новые правила подписания кредитных договоров.

Госдума на текущей неделе рассмотрит законопроект, обязывающий финансовые организации уведомлять клиентов об оформлении кредитов от их имени. Об этом 20 июля сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

Как подчеркнул спикер ГД, инициатива призвана обезопасить граждан от действий злоумышленников и снизить число незаконно оформленных займов. Согласно документу, банки и микрофинансовые организации будут обязаны незамедлительно — в течение 15 минут после заключения договора — направлять клиенту соответствующее оповещение.

Уведомление будет приходить либо на контактные данные заемщика, либо через портал «Госуслуги». При этом в сообщении должны быть отражены ключевые параметры сделки: индивидуальные условия, процентная ставка, сумма и срок возврата кредита.

Если кредит оформлен более чем на 50 тысяч рублей, в таких случаях банк обязан проинформировать заемщика о праве отказаться от получения средств.

«Всё это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путём», — добавил Вячеслав Володин.

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По имеющейся информации, трагедия произошла на озере Омчино. Девушка отправилась купаться и пропала. 

«Для поисковых работ привлечены инспекторы ГИМС, спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области добровольцы <...> Тело извлекли из воды», — указано в сообщении.

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