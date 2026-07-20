В Тихвинском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Юрия Гурова, погибшего на СВО. Ему было 50 лет.

Церемония прощания с бойцом прошла в часовне Всех Святых. Юрия Гурова похоронили под залпы почетного караула на воинском захоронении Тихвинского нового городского кладбища.

Юрий Гуров родился в Тихвине. Он окончил лицей №7 и профессиональное училище №63 в Вологодской области, где получил профессию электромонтера. Работал мужчина на предприятиях Тихвина. В июле 2024 года ветеран боевых действий заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Старший сержант был награжден медалями Суворова и «Участнику специальной военной операции». Юрий Гуров погиб 25 мая 2026 года.