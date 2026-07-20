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Новости СВО

В Тихвине простились с погибшим на СВО Юрием Гуровым

В Тихвинском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Юрия Гурова, погибшего на СВО. Ему было 50 лет.

Церемония прощания с бойцом прошла в часовне Всех Святых. Юрия Гурова похоронили под залпы почетного караула на воинском захоронении Тихвинского нового городского кладбища.

В Тихвине простились с погибшим на СВО Юрием Гуровым - Ему было 50 лет.
Фото: администрация Тихвинского района

Юрий Гуров родился в Тихвине. Он окончил лицей №7 и профессиональное училище №63 в Вологодской области, где получил профессию электромонтера. Работал мужчина на предприятиях Тихвина. В июле 2024 года ветеран боевых действий заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Старший сержант был награжден медалями Суворова и «Участнику специальной военной операции». Юрий Гуров погиб 25 мая 2026 года.

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17.07.2026
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СВО погиб военный Тихвин Ленобласть
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Пять человек погибли и 23 пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области

В понедельник, 20 июля, пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

По предварительным данным, погибли пять человек - четыре женщины и несовершеннолетний. Личности погибших устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранения получили 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Все раненые доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Прокуратура проводит проверку. Для родственников погибших и пострадавших организована круглосуточная горячая линия, по которой можно получить правовую помощь и консультации специалистов.

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