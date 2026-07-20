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Новости Спорт

В России 22 декабря будут праздновать День хоккея

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня хоккея 22 декабря. Это решение направлено на популяризацию и развитие этого вида спорта.

Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

В России 22 декабря будут праздновать День хоккея - Это решение направлено на популяризацию и развитие этого вида спорта.
Фото: freepik.

В этом году хоккей отмечает 80-летний юбилей. Именно 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с участием 12 команд. 

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Теги

День хоккея спорт Россия Путин
Новости Социум

Жители деревни Домашковицы пожаловались Дрозденко на лихачей и отсутствие детской площадки

В деревне Домашковицы Волосовского района проверят возможность установки камер фотофиксации и строительства детской площадки. Соответствующие поручения дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время «прямой» линии с жителями региона.

С просьбой установить камеры на дорогах к главе региона обратилась местная жительница. По ее словам, автомобилисты регулярно превышают скорость, несмотря на действующие знаки «Жилая зона» и искусственные неровности, которые были оборудованы за счет самих жителей.

Александр Дрозденко пояснил, что установка комплексов фото- и видеофиксации на муниципальных дорогах возможна только после обращения со стороны балансодержателя объекта. Губернатор поручил администрации Волосовского района подготовить необходимую заявку.

Кроме того, специалисты обследуют участок, чтобы определить, требуются ли дополнительные меры по ограничению скорости.

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Во время «прямой» линии жители также подняли вопрос об отсутствии в Домашковицах детской площадки. Губернатор поручил районной администрации подобрать подходящий земельный участок и рассмотреть возможность участия населенного пункта в программе поддержки местных инициатив для реализации проекта.

Теги

прямая линия Дрозденко Домашковицы

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