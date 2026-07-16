В Выборге началась подготовка к мотофестивалю «Балтик Ралли», который пройдет с 23 по 26 июля. В связи с проведением мероприятия в городе ввели временные ограничения движения и парковки транспорта.

Первые перекрытия начали действовать уже вечером 15 июля. До 18 июля для автомобилей закроют участок Прогонной улицы от Краснофлотской до Пионерской, а также Красноармейскую улицу от Прогонной до набережной 30-го Гвардейского Корпуса. Кроме того, будет ограничена остановка транспорта на отдельных участках Пионерской улицы и проспекта Ленина. По мере приближения фестиваля список перекрытых улиц будет расширяться. С 18 по 21 июля ограничения затронут Пионерскую улицу, а с 21 июля — часть проспекта Ленина и Банковский проезд.

Наиболее масштабные изменения схемы движения ожидаются с 23 по 27 июля. В этот период движение транспорта ограничат на Банковском проезде, улицах Пионерской, Прогонной, Красноармейской и Северный Вал, а также на участке проспекта Ленина и другие. С подробным перечнем и схемами ограничения можно ознакомиться по ссылке.

После завершения фестиваля ограничения сохранятся до 29 июля. В частности, движение останется закрытым на отдельных участках Прогонной, Красноармейской и Пионерской улиц, а также проспекта Ленина.

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Организаторы «Балтик Ралли» просят жителей и гостей Выборга заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения.