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В Выборге из-за мотофестиваля «Балтик Ралли» почти на две недели ограничат движение

В Выборге началась подготовка к мотофестивалю «Балтик Ралли», который пройдет с 23 по 26 июля. В связи с проведением мероприятия в городе ввели временные ограничения движения и парковки транспорта.

В Выборге из-за мотофестиваля «Балтик Ралли» почти на две недели ограничат движение - Организаторы «Балтик Ралли» просят жителей и гостей Выборга заранее планировать маршруты и с пониман
Фото: тг-канал губернатора Ленобласти

Первые перекрытия начали действовать уже вечером 15 июля. До 18 июля для автомобилей закроют участок Прогонной улицы от Краснофлотской до Пионерской, а также Красноармейскую улицу от Прогонной до набережной 30-го Гвардейского Корпуса. Кроме того, будет ограничена остановка транспорта на отдельных участках Пионерской улицы и проспекта Ленина. По мере приближения фестиваля список перекрытых улиц будет расширяться. С 18 по 21 июля ограничения затронут Пионерскую улицу, а с 21 июля — часть проспекта Ленина и Банковский проезд.

Наиболее масштабные изменения схемы движения ожидаются с 23 по 27 июля. В этот период движение транспорта ограничат на Банковском проезде, улицах Пионерской, Прогонной, Красноармейской и Северный Вал, а также на участке проспекта Ленина и другие. С подробным перечнем и схемами ограничения можно ознакомиться по ссылке.

После завершения фестиваля ограничения сохранятся до 29 июля. В частности, движение останется закрытым на отдельных участках Прогонной, Красноармейской и Пионерской улиц, а также проспекта Ленина.

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Организаторы «Балтик Ралли» просят жителей и гостей Выборга заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения.

Теги

Балтик Ралли Выборг ограничение движения Ленобласть мотофестиваль
Новости Социум

Pyramids Airlines начала полеты из Петербурга в Монастир

Авиакомпания Pyramids Airlines запустила чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский город Монастир, сообщает «Петроград».

Полеты по маршруту Санкт-Петербург – Монастир будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A321. Направление также обслуживает авиакомпания Nouvelair Tunisie.

С начала 2026 года пассажиропоток Пулково превысил 9,4 миллиона человек. За это время в маршрутной сети аэропорта появились три новых направления: Касабланка, Шымкент и Анкара.

Среди внутренних рейсов наибольшим спросом пользуются Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Самыми популярными международными направлениями стали Стамбул, Анталья, Минск, Ташкент и Шарм-эш-Шейх.

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