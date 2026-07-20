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Новости Социум

Вдове бойца СВО из Ленобласти помогут навести порядок на участке после вмешательства губернатора

С такой просьбой женщина обратилась на прямую линию к главе региона.

Вдове бойца СВО из Ленобласти помогут навести порядок на участке после вмешательства губернатора - С такой просьбой женщина обратилась на прямую линию к главе региона.
Фото: Валентин Илюшин/Онлайн47

Жительнице Луги, являющейся вдовой погибшего на СВО военнослужащего, помогут навести порядок на участке по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В ходе прямой линии с главой региона 20 июля женщина пожаловалась на сухостой на своем участке, а именно — на два старых дерева. Александр Дрозденко дал поручение оказать помощь женщине. Этот вопрос решат в течение недели.

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Теги

прямая линия Александр Дрозденко участники СВО
Новости Социум

В Янино пройдут профилактические рейды по местам проживания цыган

В Янино пройдут дополнительные профилактические рейды по местам проживания цыган. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в ходе «прямой» линии, отвечая на обращение местной жительницы, пожаловавшейся на беспорядок.

По словам главы региона, вопрос остается непростым, однако власти совместно с правоохранительными органами уже проводят подобные мероприятия в разных районах области.

«Что касается цыган, то тема сложная, но решаемая. Периодически мы проводим так называемые специализированные воспитательные рейды, чтобы неоседлые цыгане или «вольные» цыгане, чтобы их немножко приводить в чувство и обязывать заниматься нормальным образом жизни соблюдать законодательство», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что намерен обратиться в комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, а также в региональное управление МВД с просьбой отдельно изучить ситуацию в Янино.По итогам проверки профильные ведомства рассмотрят возможность проведения дополнительных профилактических мероприятий на территории населенного пункта.

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Теги

цыгане Янино Дрозденко Ленобласть прямая линия

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