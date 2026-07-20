Громко будет в поселке Гаврилово и на карьере «Эркиля» рядом с Выборгом.
Еще в двух карьерах Выборгского района на этой неделе пройдут взрывные работы, сообщает администрация муниципалитета 20 июля.
«21 июля в период с 11:00 до 18:00 в карьере около п. Гаврилово Гончаровского поселения, а также 24 июля с 13:00 до 18:00 в карьере «Эркиля», расположенном вблизи Выборга, в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», - указано в сообщении.
Ранее ivbg.ru также сообщал о планируемых взрывных работах и в карьерах Каменногорского поселения.