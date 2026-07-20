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Еще в двух карьерах Выборгского района пройдут взрывные работы на этой неделе

Громко будет в поселке Гаврилово и на карьере «Эркиля» рядом с Выборгом.

Еще в двух карьерах Выборгского района пройдут взрывные работы на этой неделе - Громко будет в поселке Гаврилово и на карьере «Эркиля» рядом с Выборгом.
Фото: Администрация Выборгского муниципального района

Еще в двух карьерах Выборгского района на этой неделе пройдут взрывные работы, сообщает администрация муниципалитета 20 июля.

«21 июля в период с 11:00 до 18:00 в карьере около п. Гаврилово Гончаровского поселения, а также 24 июля с 13:00 до 18:00 в карьере «Эркиля», расположенном вблизи Выборга, в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», - указано в сообщении.

Ранее ivbg.ru также сообщал о планируемых взрывных работах и в карьерах Каменногорского поселения.

Теги

взрывные работы Выборгский район
Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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