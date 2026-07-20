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Новости Социум

В Ленобласти обнаружили 50 километров нелегальных линий связи на опорах ЛЭП

Об этом сообщили в «Россети Ленэнерго».

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты «Россети Ленэнерго» выявили десятки километров волоконно-оптических линий связи, незаконно размещенных на опорах электропередачи.

Проверка, проведенная филиалом «Новоладожские электрические сети», выявила серьезные нарушения в эксплуатации инфраструктуры региона. Как сообщили в пресс-службе компании, порядка 50 километров волоконно-оптических линий (ВОЛС) были проложены без соответствующих разрешений и согласований с энергетиками.

Представители компании подчеркивают, что подобные действия несут прямую угрозу стабильности энергосистемы. Самовольный монтаж стороннего оборудования не только создает дополнительные риски сбоев, но и значительно осложняет работу ремонтных бригад. В случае аварийных ситуаций нелегальные линии затрудняют доступ к опорам.

В настоящее время компания проводит демонтаж незаконно установленных конструкций и начала процесс взыскания компенсаций с владельцев оборудования за незаконное использование имущества инфраструктуры.

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Теги

ЛЭП Компания «Россети Ленэнерго»
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«В ходе проверок выявлены грубые нарушения – граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима», — заявил глава области.

Теперь гражданам грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

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