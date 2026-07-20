Губернатор Ленобласти дал поручение изучить эскиз мемориала.
В Большой Ижоре может появиться памятник участникам СВО. Такую инициативу озвучила жительница поселка в ходе прямой линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 20 июля.
Глава региона уже дал поручение Комитету МСУ и Комитету по сохранению культурного наследия связаться с автором идеи и местной администрацией, чтобы изучить эскиз памятника и обсудить другие вопросы.
«Чтобы давать разрешение на установку, нужен земельный участок и согласование эскиза памятника. А еще нужно найти финансирование. Но все три вопроса абсолютно решаемы», - заявил губернатор.