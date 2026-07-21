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В женском теннисе ввели тестирование для определения пола

В женском теннисе ввели тестирование для определения пола - Женская теннисная ассоциация ввела с 1 июля генетическое тестирование спортсменок для допуска к турн
Фото: freepik

Женская теннисная ассоциация ввела с 1 июля генетическое тестирование спортсменок для допуска к турнирам, сообщил журналист Бен Ротенберг.

Теннисисткам предложат пройти тест на наличие гена SRY, определяющего развитие организма по мужскому типу. При его отсутствии спортсменки смогут участвовать в соревнованиях WTA.

При обнаружении гена допуск возможен только при подтвержденной нечувствительности к андрогенам или других расстройствах полового развития. За отказ от прохождения тестирования предусмотрены дисциплинарные меры.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил трансгендерным спортсменам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) участвовать в летних и зимних Олимпийских играх, а также других соревнованиях под эгидой организации. Ограничение распространяется на командные и индивидуальные виды спорта.

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Кроме того, гостей ждут экскурсии на мотоциклах, выставка кастомных байков, клуб знакомств, а также турниры по теннису и домино. Организаторы предлагают участникам приехать в народных костюмах и привезти флаги своих городов и мотоклубов.

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