С 23 по 26 июля Выборг вновь станет столицей байкерского движения – в городе пройдет мотофестиваль «Балтик Ралли», который традиционно собирает тысячи гостей из разных регионов России. Организаторы уже опубликовали программу мероприятия.

Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спортивные соревнования и памятные акции. В этом году на сцену выйдут известные российские артисты: 24 июля перед зрителями выступит Гарик Сукачев, 25 июля — Олег Газманов и группа «Чиж & Co», а завершит музыкальную программу 26 июля Александр Скляр вместе с группой «Ва-банкъ».

В программе фестиваля также запланированы вечеринка в яхт-клубе «Лавола», акция «Бессмертный мотополк», открытие второй очереди мемориала «МотоПарк Мира на поле Пасхина», мотосвадьба, парады байкеров, соревнования по фигурному вождению и мотогонки.

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Кроме того, гостей ждут экскурсии на мотоциклах, выставка кастомных байков, клуб знакомств, а также турниры по теннису и домино. Организаторы предлагают участникам приехать в народных костюмах и привезти флаги своих городов и мотоклубов.