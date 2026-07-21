Женская теннисная ассоциация ввела с 1 июля генетическое тестирование спортсменок для допуска к турнирам, сообщил журналист Бен Ротенберг.
Теннисисткам предложат пройти тест на наличие гена SRY, определяющего развитие организма по мужскому типу. При его отсутствии спортсменки смогут участвовать в соревнованиях WTA.
При обнаружении гена допуск возможен только при подтвержденной нечувствительности к андрогенам или других расстройствах полового развития. За отказ от прохождения тестирования предусмотрены дисциплинарные меры.
Ранее Международный олимпийский комитет запретил трансгендерным спортсменам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) участвовать в летних и зимних Олимпийских играх, а также других соревнованиях под эгидой организации. Ограничение распространяется на командные и индивидуальные виды спорта.