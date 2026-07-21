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Новости Происшествия

Задержан подозреваемый в кражах на 521 тысячу рублей в Гатчине

Мужчину в возрасте 35 лет задержали 20 июля около 13:30 в Санкт-Петербурге по подозрению в двух кражах на общую сумму более 521 тысячи рублей в Гатчине.

В мае 2025 года подозреваемый получил доступ к личному кабинету интернет-банка местного жителя и похитил со счета более 106 тысяч рублей. В мае 2026 года мужчина украл свыше 415 тысяч рублей из квартиры в Гатчине.

По фактам краж заведены уголовные дела. Ведется следствие.

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29.09.2025
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Гатчина
Новости Происшествия

«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

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Россети Ленэнерго Санкт-Петербург Ленинградская область

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