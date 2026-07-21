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Дворцовый мост в Петербурге разведут под «морскую» музыку в честь Дня ВМФ

В ночь на 24, 25 и 26 июля шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню Военно-морского флота России. Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист.

Дворцовый мост в Петербурге разведут под «морскую» музыку в честь Дня ВМФ - Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.
Фото: magnific.

Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат другие музыкальные фрагменты, отражающие дух морской службы и силу отечественного флота. Среди них — «Марш морской пехоты», «Вечер на рейде» Василия Соловьёва-Седого, «Гвардейский марш ВМФ» Николая Иванова-Радкевича, «Крейсер «Аврора» Владимира Шаинского и Михаила Матусовского, а также марш «Кронштадт» в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра.

Проект «Поющие мосты» реализуется с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За время существования шоу его зрителями стали более 20 млн человек.

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18.07.2026
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Теги

Дворцовый мост Петербург
Для души Новости

Юные дарования Ленинградской области стали призерами всероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Подведены итоги II тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — юношеской творческой олимпиады с международным участием.

Юные дарования Ленинградской области стали призерами всероссийского конкурса «Молодые дарования России» - Подведены итоги II тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — юношеской творческой о
Фото здесь и далее: правительство Ленинградской области

По результатам финальных испытаний 12 учащихся детских школ искусств и студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства вошли в число лауреатов и призеров.

Вторые места заняли пианист Владислав Гуридов из Сланцевской детской музыкальной школы, гобоист Артур Роол из ДШИ имени М.И. Глинки во Всеволожске, домристка Мария Варламова из Сосновоборской ДШИ «Балтика», а также гусляр Анна Кузнецова из ДШИ имени М.И. Глинки.

Третьи места завоевали хореограф Анастасия Алексеева из ЛОККиИ, мастер декоративно-прикладного искусства Анастасия Анасова из ДШИ «Канталия» (посёлок Советский), пианистка Анна Гижларьян из ЛОККиИ, художник Родион Закутасов из Мгинской детской художественной школы, живописец Надежда Краплина из Детской художественной школы Гатчины, пианистка София Кучмай из Детской музыкальной школы Выборга, мастер декоративно-прикладного творчества Елизавета Рудаковская из Войсковицкой ДШИ и скрипачка Вера Стафеева из Горбунковской ДШИ.

Конкурс «Молодые дарования России» является одним из наиболее престижных смотров юных талантов в стране. Успех ленинградских участников подтверждает высокий уровень художественного образования в регионе и служит стимулом для дальнейшего развития творческих способностей подрастающего поколения.

Теги

Молодые дарования России Ленобласть

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