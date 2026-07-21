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У комитета госстройнадзора Ленинградской области новый председатель

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Алексея Пасько на должность председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона.

У комитета госстройнадзора Ленинградской области новый председатель - Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Алексея Пасько на должн
Фото: Правительство Ленинградской области

К исполнению обязанностей новый руководитель приступил 21 июля 2026 года.

Алексей Пасько работает в строительной отрасли с 2009 года. За это время он прошел путь от инженера строительного контроля до заместителя директора по строительству. С 2021 года занимал должность заместителя председателя областного комитета госстройнадзора, а с 2025 года — заместителя председателя комитета по строительству Ленобласти. Имеет два инженерных образования: окончил ИТМО и СПбГАСУ. Награжден благодарностями губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также почётной грамотой губернатора Санкт-Петербурга. Женат, воспитывает троих сыновей.

Комментируя своё назначение, Алексей Пасько отметил, что губернатор поставил перед комитетом две ключевые задачи: обеспечить соблюдение законодательства в строительстве и помочь отрасли пройти сложный экономический период.

«Для этого будем усиливать профилактику нарушений, выявлять риски на ранних этапах, повышать качество проектной документации, сокращать количество повторных замечаний и задержек при прохождении экспертизы и разрешительных процедур», - отметил Александр Юрьевич. 

Он подчеркнул, что спорные вопросы важно снимать до того, как они приводят к срыву сроков или осложняют ввод объекта. Отдельное внимание будет уделено цифровизации, понятности требований и прямому взаимодействию с застройщиками и муниципалитетами. Результатом этой работы должны стать безопасные, качественные и своевременно введённые объекты.

Теги

Ленобласть Госстройнадзор Алексей Пасько
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Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 22 июля

В Ленинградской области 22 июня ожидается облачная погода.

Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 22 июля - Ночью в отдельных районах возможен туман.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы и ливни. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный, северный слабый, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем — +15…+20°С, местами до +23°С.

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