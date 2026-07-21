Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Алексея Пасько на должность председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона.

К исполнению обязанностей новый руководитель приступил 21 июля 2026 года.

Алексей Пасько работает в строительной отрасли с 2009 года. За это время он прошел путь от инженера строительного контроля до заместителя директора по строительству. С 2021 года занимал должность заместителя председателя областного комитета госстройнадзора, а с 2025 года — заместителя председателя комитета по строительству Ленобласти. Имеет два инженерных образования: окончил ИТМО и СПбГАСУ. Награжден благодарностями губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также почётной грамотой губернатора Санкт-Петербурга. Женат, воспитывает троих сыновей.

Комментируя своё назначение, Алексей Пасько отметил, что губернатор поставил перед комитетом две ключевые задачи: обеспечить соблюдение законодательства в строительстве и помочь отрасли пройти сложный экономический период.

«Для этого будем усиливать профилактику нарушений, выявлять риски на ранних этапах, повышать качество проектной документации, сокращать количество повторных замечаний и задержек при прохождении экспертизы и разрешительных процедур», - отметил Александр Юрьевич.

Он подчеркнул, что спорные вопросы важно снимать до того, как они приводят к срыву сроков или осложняют ввод объекта. Отдельное внимание будет уделено цифровизации, понятности требований и прямому взаимодействию с застройщиками и муниципалитетами. Результатом этой работы должны стать безопасные, качественные и своевременно введённые объекты.