Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, существенно расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам помимо штрафа будет грозить выдворение из России.

Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

В частности, выдворение теперь предусмотрено за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка и отношения к религии. Сейчас за это предусмотрен только штраф от одной до трех тысяч рублей. Кроме того, санкция будет применяться за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, военнослужащих, представителей ФСБ, Росгвардии и органов государственной охраны.

В обновленный перечень также вошли мелкое хулиганство, нарушения порядка проведения митингов и пикетов, организация массовых мероприятий, создающих помехи, стрельба в неположенных местах, блокирование транспортных коммуникаций и употребление наркотических веществ в общественных местах.

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Помимо этого, выдворение будет грозить иностранцам за публичную демонстрацию запрещенной символики, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций, а также за участие в деятельности нежелательных организаций и распространение экстремистских материалов.

Одновременно закон ужесточает наказание за ряд нарушений миграционного законодательства. Кроме того, документ ограничивает возможность учитывать семейное положение, длительность проживания в стране и другие гуманитарные обстоятельства при принятии решения о выдворении. По ряду новых составов суды больше не смогут заменять эту меру наказания денежным штрафом.