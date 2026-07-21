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Госдума расширила список нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из России

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, существенно расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам помимо штрафа будет грозить выдворение из России.

Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Госдума расширила список нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из России - Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В частности, выдворение теперь предусмотрено за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка и отношения к религии. Сейчас за это предусмотрен только штраф от одной до трех тысяч рублей. Кроме того, санкция будет применяться за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, военнослужащих, представителей ФСБ, Росгвардии и органов государственной охраны.

В обновленный перечень также вошли мелкое хулиганство, нарушения порядка проведения митингов и пикетов, организация массовых мероприятий, создающих помехи, стрельба в неположенных местах, блокирование транспортных коммуникаций и употребление наркотических веществ в общественных местах.

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Помимо этого, выдворение будет грозить иностранцам за публичную демонстрацию запрещенной символики, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций, а также за участие в деятельности нежелательных организаций и распространение экстремистских материалов.

Одновременно закон ужесточает наказание за ряд нарушений миграционного законодательства. Кроме того, документ ограничивает возможность учитывать семейное положение, длительность проживания в стране и другие гуманитарные обстоятельства при принятии решения о выдворении. По ряду новых составов суды больше не смогут заменять эту меру наказания денежным штрафом.

Теги

мигранты Россия выдворение
Новости outside

Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных

Около 30 норвежских оленей пересекли российскую границу с Россией в Мурманской области. Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской визы, сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным издания, норвежские оленеводы уже обращались за визами, однако получили отказ. В результате животные, оказавшиеся на российской территории, фактически считаются потерянными.

Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных - Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской виз
Фото: magnific.

Как отмечается, часть стада заметили в районе между пунктом пропуска Стурскуг — Борисоглебск и городом Заполярный.

Владелец оленей Эгиль Каллиайнен считает, что Норвегия должна устранить дыры в пограничном заборе, чтобы уменьшить количество подобных инцидентов. Он выразил надежду на восстановление диалога с Россией по этому вопросу, однако пока вернуть ушедших животных не представляется возможным.

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Теги

олени Норвегия Россия

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