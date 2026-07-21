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Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 22 июля

В Ленинградской области 22 июня ожидается облачная погода.

Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 22 июля - Ночью в отдельных районах возможен туман.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы и ливни. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный, северный слабый, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем — +15…+20°С, местами до +23°С.

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«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

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