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Новости Происшествия

«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

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Россети Ленэнерго Санкт-Петербург Ленинградская область
Новости Происшествия

Около 50 км незаконных оптоволоконных линий выявили на опорах ЛЭП в Ленобласти

Около 50 километров незаконных волоконно-оптических линий связи выявили на опорах ЛЭП в Ленинградской области за первое полугодие 2026 года. Как сообщили в компании «Россети Ленэнерго», проверки проводили специалисты филиала «Новоладожские электрические сети».

Владельцам 49,3 километра незаконных линий направили предписания о необходимости получить технические условия и заключить договоры. В настоящее время все они оформили документы с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» напомнили, что самовольное размещение линий связи на опорах ЛЭП может привести к нарушениям электроснабжения и затруднить проведение восстановительных работ.

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ЛЭП Ленинградская область Россети Ленэнерго

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