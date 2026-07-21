На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 — Индонезийско-российский летний слет 2026 года.

Участниками стали студенты из России, Индонезии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие проводится в рамках договорённостей о культурном сотрудничестве, закреплённых в Декларации о стратегическом партнёрстве 2025 года и подтверждённых по итогам Саммита Россия–АСЕАН 2026 года в Казани.

Тема слета — «Кухня Нусантары: уроки природы и дружбы народов». Программа включает образовательные, культурные и интерактивные мероприятия, посвящённые экологическому просвещению, гастродипломатии и межкультурному диалогу. Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов подчеркнул, что особо охраняемые природные территории являются не только местами сохранения уникальной природы, но и площадками для экологического просвещения, международного диалога и молодёжных инициатив.

«Именно такие проекты помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде», — отметил он.

Организаторами слета выступили PERMIRA Петербурга совместно с областным и Петербургским отделениями Всероссийского общества охраны природы. Мероприятие проходит при поддержке Посольства Республики Индонезии и активном участии комитетов по природным ресурсам, государственному экологическому надзору и по внешним связям Ленобласти.