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Пассажиров из Петербурга в Выборг на День ВМФ довезет ретропоезд

В воскресенье, 26 июля, в честь празднования Дня Военно-морского флота между Петербургом и Выборгом будет курсировать ретропоезд серии ЭР2К.

Отправление из Петербурга с Финляндского вокзала запланировано на 11:53, прибытие в Выборг — на 14:34. Обратный рейс из Выборга — в 15:32, прибытие на Финляндский вокзал — в 17:46. Поезда будут следовать со всеми остановками.

АО СЗППК отмечает, что в Выборге бережно хранятся морские традиции и строятся корабли. Для города День ВМФ имеет большое значение.

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21.07.2026
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Теги

день ВМФ ретропоезд Выборг Петербург
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В заказнике «Выборгский» стартовал международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0

На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 — Индонезийско-российский летний слет 2026 года.

В заказнике «Выборгский» стартовал международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 - На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный ст
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

Участниками стали студенты из России, Индонезии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие проводится в рамках договорённостей о культурном сотрудничестве, закреплённых в Декларации о стратегическом партнёрстве 2025 года и подтверждённых по итогам Саммита Россия–АСЕАН 2026 года в Казани.

Тема слета — «Кухня Нусантары: уроки природы и дружбы народов». Программа включает образовательные, культурные и интерактивные мероприятия, посвящённые экологическому просвещению, гастродипломатии и межкультурному диалогу. Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов подчеркнул, что особо охраняемые природные территории являются не только местами сохранения уникальной природы, но и площадками для экологического просвещения, международного диалога и молодёжных инициатив.

«Именно такие проекты помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде», — отметил он.

Организаторами слета выступили PERMIRA Петербурга совместно с областным и Петербургским отделениями Всероссийского общества охраны природы. Мероприятие проходит при поддержке Посольства Республики Индонезии и активном участии комитетов по природным ресурсам, государственному экологическому надзору и по внешним связям Ленобласти.

Теги

мыс Киперорт Федор Стулов Индонезия Ленобласть

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