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Россия ограничила ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти экспортеров Узбекистана, сообщает ведомство.

Россия ограничила ввоз овощей и фруктов из Узбекистана - В перечень товаров, на которые наложены ограничения, входят белокочанная и цветная капуста, репчатый
Фото: Freepik.

В перечень товаров, на которые наложены ограничения, входят белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свёкла, томаты и другие продукты. Причина ограничений — рост числа случаев обнаружения карантинных объектов в поступающих партиях продукции.

Меры направлены на защиту фитосанитарного благополучия России, обеспечение продовольственной безопасности и предотвращение распространения опасных организмов.

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Биолог предупредил об опасности грибов, собранных после жары

После жаркой и засушливой погоды не рекомендуется собирать грибы.

грибы
Фото: Freepik.

Даже съедобные виды в таких условиях могут стать опасными для здоровья, предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Специалист пояснил, что в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в грибах возрастает, и они активно накапливают токсичные вещества из почвы. Особенно опасны старые грибы.

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