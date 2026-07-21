После жаркой и засушливой погоды не рекомендуется собирать грибы.

Даже съедобные виды в таких условиях могут стать опасными для здоровья, предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Специалист пояснил, что в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в грибах возрастает, и они активно накапливают токсичные вещества из почвы. Особенно опасны старые грибы.