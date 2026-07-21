Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти экспортеров Узбекистана, сообщает ведомство.
В перечень товаров, на которые наложены ограничения, входят белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свёкла, томаты и другие продукты. Причина ограничений — рост числа случаев обнаружения карантинных объектов в поступающих партиях продукции.
Меры направлены на защиту фитосанитарного благополучия России, обеспечение продовольственной безопасности и предотвращение распространения опасных организмов.