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Аналитика рынка недвижимости. За полгода рынок ипотеки в России вырос на 10%

Проведённое экспертами  ВТБ и экосистемы М2 исследование* показало, что за первое полугодие 2026 года доля ипотечных сделок в сегменте многоквартирного жилья прибавила 10 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, составив 43%.

Аналитика рынка недвижимости. За полгода рынок ипотеки в России вырос на 10% - Общее количество этих сделок составило в первом полугодии 2026 года перевалило за 478 тысяч. А средн
Фото: magnific.

Общее количество этих сделок составило в первом полугодии 2026 года перевалило за 478 тысяч. А средний размер ипотеки составил 4,6 млн рублей. В свою очередь, количество неипотечных сделок (за счет собственных средств покупателей жилья) в период с января по июнь текущего года достиг 600 тысяч. Средняя стоимость квартиры – в районе 6,1 млн рублей (упал на 5% по сравнению с январем-июнем 2025 года).

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил: «Сокращение неипотечных сделок сопровождается ростом ипотечного рынка, который увеличился на 60% за полугодие. Основной фактор – снижение ставок вслед за ключевой. Меняется и структура выдачи: доля госпрограмм снижается в пользу рыночных инструментов, их соотношение постепенно выравнивается».

В топ-5 регионов по спросу в сегменте неипотеки входят Москва – 7,6% всех неипотечных сделок по покупке квартир в стране в первом полугодии 2026 года; Московская область – 6,9%; Санкт-Петербург – 5,1%; Краснодарский край – 4%, Свердловская область – 3,8%.

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*на основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2.

Теги

ипотека ВТБ недвижимость
Новости Социум

На трассе А-120 между Сяськелево и Тяглино введут реверсивное движение

С 22 июля по 30 августа на участке федеральной трассы А-120 между Сяськелево и Тяглино в Гатчинском округе будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Это связано с проведением дорожных работ.

На трассе А-120 между Сяськелево и Тяглино введут реверсивное движение - Это связано с проведением дорожных работ.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке будут устранять колейность, устанавливать датчики автоматических дорожных метеостанций и восстанавливать обочины.

Дорожные работы будут вестись круглосуточно, в две смены, на участке с 50 по 61 километр. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.

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Теги

Гатчинский округ реверс реверсивное движение Ленобласть трасса А-120

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