Проведённое экспертами ВТБ и экосистемы М2 исследование* показало, что за первое полугодие 2026 года доля ипотечных сделок в сегменте многоквартирного жилья прибавила 10 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, составив 43%.

Общее количество этих сделок составило в первом полугодии 2026 года перевалило за 478 тысяч. А средний размер ипотеки составил 4,6 млн рублей. В свою очередь, количество неипотечных сделок (за счет собственных средств покупателей жилья) в период с января по июнь текущего года достиг 600 тысяч. Средняя стоимость квартиры – в районе 6,1 млн рублей (упал на 5% по сравнению с январем-июнем 2025 года).

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил: «Сокращение неипотечных сделок сопровождается ростом ипотечного рынка, который увеличился на 60% за полугодие. Основной фактор – снижение ставок вслед за ключевой. Меняется и структура выдачи: доля госпрограмм снижается в пользу рыночных инструментов, их соотношение постепенно выравнивается».

В топ-5 регионов по спросу в сегменте неипотеки входят Москва – 7,6% всех неипотечных сделок по покупке квартир в стране в первом полугодии 2026 года; Московская область – 6,9%; Санкт-Петербург – 5,1%; Краснодарский край – 4%, Свердловская область – 3,8%.

Вам будет интересно «Семейная» ипотека показала июньский рост По данным аналитиков ВТБ, в июне спрос на «семейную» ипотеку продемонстрировал значительный рост: количество сделок увеличилось на 65% по сравнению с...

*на основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2.