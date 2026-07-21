В Ленинградской области продолжает работу центр адаптивного спорта «Солнечный остров», который на протяжении 30 лет помогает детям с особенностями развития.

Проект по иппотерапии реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, выделившего на эти цели 2,6 миллиона рублей. За время работы программы более 300 юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья освоили конный спорт.

За последний год команда АНБО «Солнечный остров» провела 11 физкультурных праздников и 25 тренировочных курсов. Занятия адаптивной верховой ездой представляют собой реабилитацию без боли, страха и сложных медицинских процедур. Они способствуют развитию внимания, концентрации, учат быстро реагировать и принимать решения, а также создают пространство для взаимодействия и укрепления уверенности в себе.

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