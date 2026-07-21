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Для души Новости

Более 300 детей с ОВЗ занимаются адаптивной верховой ездой в центре «Солнечный остров» во Всеволожске

В Ленинградской области продолжает работу центр адаптивного спорта «Солнечный остров», который на протяжении 30 лет помогает детям с особенностями развития.

Проект по иппотерапии реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, выделившего на эти цели 2,6 миллиона рублей. За время работы программы более 300 юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья освоили конный спорт.

За последний год команда АНБО «Солнечный остров» провела 11 физкультурных праздников и 25 тренировочных курсов. Занятия адаптивной верховой ездой представляют собой реабилитацию без боли, страха и сложных медицинских процедур. Они способствуют развитию внимания, концентрации, учат быстро реагировать и принимать решения, а также создают пространство для взаимодействия и укрепления уверенности в себе.

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15.05.2026
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В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут. Получить бесплатную консультацию по заполнению заявки и регистрации НКО можно в комитете общественных коммуникаций и региональных ресурсных центрах поддержки.

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дети с ограниченными возможностями здоровья
Новости Социум

Биолог предупредил об опасности грибов, собранных после жары

После жаркой и засушливой погоды не рекомендуется собирать грибы.

грибы
Фото: Freepik.

Даже съедобные виды в таких условиях могут стать опасными для здоровья, предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Специалист пояснил, что в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в грибах возрастает, и они активно накапливают токсичные вещества из почвы. Особенно опасны старые грибы.

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