Двух граждан одной из стран Южной Азии заключили под стражу за попытку незаконно попасть в Финляндию через границу в Выборгском районе Ленинградской области.

Иностранцев задержали пограничники. Заведено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы. Задержанным грозит 2-5 лет лишения свободы.

Все автомобильные пункты пропуска на российско-финляндской границе закрыты 15 декабря 2023 года с 21:00. Продолжает работать только железнодорожный переход Вайниккала – Бусловская.