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Новости Происшествия

Двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу в Выборгском районе

Двух граждан одной из стран Южной Азии заключили под стражу за попытку незаконно попасть в Финляндию через границу в Выборгском районе Ленинградской области.

Иностранцев задержали пограничники. Заведено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы. Задержанным грозит 2-5 лет лишения свободы.

Все автомобильные пункты пропуска на российско-финляндской границе закрыты 15 декабря 2023 года с 21:00. Продолжает работать только железнодорожный переход Вайниккала – Бусловская.

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Выборгский район
Новости Происшествия

Молодая петербурженка устроила дебош в метро и ранила ножом сотрудницу Росгвардии

женщина
Фото: Freepik.

Сотрудница Росгвардии получила ножевое ранение вечером 20 июля при попытке вывести 18-летнюю девушку из вагона метро на станции «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.

Сотрудница Росгвардии ехала в вагоне в свободное от службы время и заметила пассажирку, которая громко кричала, размахивала руками, ложилась на сиденья и пол, мешая окружающим.

Женщина связалась с машинистом и попросила вызвать полицию. Когда она попыталась вывести нарушительницу из вагона, та достала нож и порезала ее по предплечью.

Подоспевшие правоохранители задержали девушку и доставили ее в отдел полиции. Нож изъяли. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в медпункт. Решается вопрос об уголовном деле.

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росгвардия

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