weather 10.3°
$

Главная / Новости / Александр Бельский: закрытие наливаек на треть снизило число правонарушений в Петербурге

Новости Социум

Александр Бельский: закрытие наливаек на треть снизило число правонарушений в Петербурге

питер
Фото: ivbg.ru.

Число правонарушений сократилось на треть, а количество жалоб жителей – на 10% в местах Санкт-Петербурга, где во второй половине 2025 года закрылись так называемые «наливайки». Об этом председатель Законодательного собрания города Александр Бельский рассказал в интервью «МК в Питере».

По его словам, законопроект обсуждали около полутора лет и приняли после внесения необходимых поправок. Результаты его действия депутатам представил начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин во время отчета в феврале.

«На сегодня борьба с наливайками ведется достаточно эффективно. Во втором полугодии 2025 года в тех местах, где они закрылись, и на прилегающих территориях количество правонарушений сократилось на треть, а число жалоб граждан снизилось на 10%», – отметил Александр Бельский

Председатель ЗакСа подчеркнул, что закон не запрещает работу питейных заведений и не ограничивает выдачу лицензий точкам общественного питания. Для бизнеса установили правила продажи и употребления алкоголя. По словам Бельского, столовые и кебабные, открывшиеся на месте прежних заведений, могут продолжать работу при соблюдении установленных требований.

Вам будет интересно
В Петербурге автобусы № 76 и № 227 пустят в объезд из-за ремонта
Маршруты автобусов №№ 76 и 227 изменятся с 22 по 28 июля из-за работ на инженерных коммуникациях на четной стороне набережной Черной речки в Санкт-Пет...
22.07.2026
82

Теги

Александр Бельский Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу в Выборгском районе

Двух граждан одной из стран Южной Азии заключили под стражу за попытку незаконно попасть в Финляндию через границу в Выборгском районе Ленинградской области.

Иностранцев задержали пограничники. Заведено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы. Задержанным грозит 2-5 лет лишения свободы.

Все автомобильные пункты пропуска на российско-финляндской границе закрыты 15 декабря 2023 года с 21:00. Продолжает работать только железнодорожный переход Вайниккала – Бусловская.

Вам будет интересно
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Фото: Freepik Британские военные проверили на учениях в Эстонии возможность беспилотника Nuan преодолеть расстояние до Санкт-Петербурга, сообщает The...
21.07.2026
786

Теги

Выборгский район

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

Тело 18-летней девушки достали из озера в Лужском районе
Тело 18-летней девушки достали из озера в Лужском районе

20:45 20.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться