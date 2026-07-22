Число правонарушений сократилось на треть, а количество жалоб жителей – на 10% в местах Санкт-Петербурга, где во второй половине 2025 года закрылись так называемые «наливайки». Об этом председатель Законодательного собрания города Александр Бельский рассказал в интервью «МК в Питере».

По его словам, законопроект обсуждали около полутора лет и приняли после внесения необходимых поправок. Результаты его действия депутатам представил начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин во время отчета в феврале.

«На сегодня борьба с наливайками ведется достаточно эффективно. Во втором полугодии 2025 года в тех местах, где они закрылись, и на прилегающих территориях количество правонарушений сократилось на треть, а число жалоб граждан снизилось на 10%», – отметил Александр Бельский

Председатель ЗакСа подчеркнул, что закон не запрещает работу питейных заведений и не ограничивает выдачу лицензий точкам общественного питания. Для бизнеса установили правила продажи и употребления алкоголя. По словам Бельского, столовые и кебабные, открывшиеся на месте прежних заведений, могут продолжать работу при соблюдении установленных требований.