Сотрудники ФСБ показали кадры задержания 21-летнего жителя Петербурга, которого завербовали украинские спецслужбы. При нем обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер.

Видео: Мэш на Мойке.

По информации ФСБ, молодой человек самостоятельно вышел на связь с украинскими кураторами и передавал им сведения о военных объектах и предприятиях Петербурга и Ленобласти. Кроме того, он готовил подрыв автомобиля сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам задержанного, действия он выполнял из материальных соображений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.