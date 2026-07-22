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Девять БПЛА сбили над Ленобластью

В Ленобласти снят режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

За время атаки ликвидировано девять вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет, уточнил глава региона.

«Благодарю силы ПВО за работу по защите ленинградского неба», - написал он.

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БПЛА Ленобласть Дрозденко воздушная опасность
Новости Происшествия

В метро Петербурга задержали парня с самодельным взрывным устройством, замаскированным под GPS-трекер

Сотрудники ФСБ показали кадры задержания 21-летнего жителя Петербурга, которого завербовали украинские спецслужбы. При нем обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер.

Видео: Мэш на Мойке.

По информации ФСБ, молодой человек самостоятельно вышел на связь с украинскими кураторами и передавал им сведения о военных объектах и предприятиях Петербурга и Ленобласти. Кроме того, он готовил подрыв автомобиля сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам задержанного, действия он выполнял из материальных соображений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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