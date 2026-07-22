Водителей Ленобласти предупредили о временных ограничениях движения на федеральных трассах региона. Причиной стали дорожные работы, которые пройдут 22 июля на ключевых магистралях. Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120, А-114, А-180 «Нарва», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и Р-23 «Псков».

На автодороге Р-21 «Кола» дорожные службы будут ремонтировать и устанавливать знаки, менять барьерные ограждения и устранять размывы обочин. Работы запланированы на участках от 12-го до 260-го километра. На трассе М-10 «Россия» ограничения скорости введут на отрезке от 593-го до 674-го километра. Там запланированы обслуживание дорожной инфраструктуры, ремонт знаков и установка светоотражающих элементов, сообщили в ФКУ УПРДОР «Северо-Запад».

На А-181 «Скандинавия» от Петербурга до границы с Финляндией дорожники займутся покосом травы, очисткой покрытия и планировкой обочин. Аналогичные работы проведут на трассе А-121 «Сортавала», где также запланированы ремонт асфальта, нанесение разметки и восстановление барьерных ограждений.

Кроме того, ограничения скорости введут на подъезде к порту Усть-Луга, трассе А-114 «Вологда — Тихвин», южном полукольце А-120, трассе Р-23 «Псков» и автодороге А-181 «Магистральная».

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Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.