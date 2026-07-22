В Ленинградской области состоялся очередной выпуск слушателей образовательного проекта «Школа фермера». В этом году программа была посвящена агротуризму — это уже 13-й поток проекта. Обучение прошли 42 человека из Ленобласти и Петербурга, среди которых пять ветеранов СВО, осваивающих новую профессию.
«Вы вливаетесь в ряды аграриев региона. Желаю успехов вашим начинаниям — область заинтересована в их реализации и готова оказывать всестороннюю помощь. Ждём вас в комитете со своими бизнес-планами на гранты и субсидии», — вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко поздравил выпускников и пожелал им успехов в начинаниях.
Для развития сельского туризма в регионе предусмотрены грант «Агротуризм» в размере до 10 миллионов рублей и субсидия на развитие сельского туризма — до 20 миллионов рублей. Кроме того, фермерам доступно более 60 других видов государственной поддержки. В 2025 году общая сумма средств, направленных на поддержку фермеров Ленинградской области, составила около 600 миллионов рублей.
Проект «Школа фермера» реализуется Россельхозбанком, обучение для слушателей бесплатное. Теоретические занятия проходили на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, практические — в ведущих хозяйствах региона. За время существования программы подготовлено 445 специалистов для АПК области.
Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Формула будущего. ФосАгро расширила программу подготовки инженеров нового поколения
В конце июня на промышленной карте Ленинградской области была закреплена новая точка роста кадрового потенциала. Волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) стали стратегическими партнерами. В рамках договора о сотрудничестве будет реализована долгосрочная программа подготовки инженеров нового поколения для химической отрасли.
По словам директора волховского промышленного предприятия Антона Николаева, объединение мощностей ведущего производителя фосфорсодержащих удобрений и одной из сильнейших химических школ страны позволит не только закрыть кадровые потребности завода-миллионника, но и вывести научные разработки в отрасли на принципиально новый уровень.
Как рассказали в пресс-службе Волховского филиала АО «Апатит», в рамках нового договора о сотрудничестве предприятие уже приняло первых студентов СПбГТИ(ТУ). Более 20 его второкурсников приехали в Волхов на производственную экскурсию, где ребята, как говорится, с головой окунулись в жизнь промышленного комплекса, исключая сухие лекции. Ребят познакомили со всем жизненным циклом современного химического предприятия, с производством высокоэффективных минеральных удобрений.
Руководитель группы профориентации ВФ АО «Апатит» Анна Леонова рассказала студентам, что комфорт сотрудников вне цеха сегодня является таким же приоритетом компании, как и безопасность внутри него: «Мы демонстрируем современную промышленную среду, в которой предстоит работать выпускнику XXI века. Чистые лаборатории, зоны отдыха, спорт и качественная еда – именно в таких условиях будут расти их профессиональные компетенции».
Студенты оценили уровень цифровизации предприятия. По словам студента 2-го курса Александра Сухова, «одно дело слушать лекции, и совсем другое – видеть производство вживую и понимать масштаб ответственности».
«Меня поразило внимание к безопасности: несмотря на работу с химическими веществами, на территории не ощущается никаких посторонних запахов. Это говорит о высоком уровне организации процессов. Сейчас я больше склоняюсь к научной деятельности, но если выбирать производство, то этот завод однозначно выглядит предпочтительнее многих других предприятий региона», – отметил Александр.
«Видно, что руководство заботится о физическом и ментальном здоровье коллектива, организуя различные тренинги и уделяя внимание организации питания. После сегодняшнего визита у меня появилось ещё больше уверенности в том, что предприятие достойно внимания молодых специалистов. Я рассматривала его как потенциального работодателя и раньше, а теперь убеждена, что здесь есть возможности для профессионального роста и самореализации», – поделилась соображениями после визита волховского предприятия студентка 2-го курса кафедры химической технологии и катализа технологического университета Ангелина Кузина.
В компании заверили, что готовы принять лучших студентов техуниверситета на производственную практику. В июле ее уже прошли 4 будущих специалиста. Им предоставили персональных наставников из числа ведущих инженеров производства. Это позволяет молодым специалистам не просто закрепить теорию на практике, но и увидеть реальные производственные процессы крупного предприятия изнутри, изучить современное оборудование и технологии, которые им предстоит использовать в будущей профессии.
Модель развития кадрового потенциала, реализуемая ФосАгро во всех регионах своего присутствия, в том числе на уровне Ленинградской области, решает еще одну острую задачу – раннюю профориентацию школьников. Так, например, волховское предприятие предоставляет выпускникам уникальную возможность поступления в ведущие технические вузы России, в том числе и СПбТИ, по целевым квотам. Программа гарантирует трудоустройство после окончания учебы по полученной специальности.
В итоге, данная модель создает замкнутый цикл успеха: вуз получает выпускников и актуальную базу для исследований и практик, студенты – востребованную профессию и уверенность в завтрашнем дне, а флагман химической промышленности – мотивированный кадровый резерв.