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Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти обойдется в 9 тыс. рублей

С начала года минимальный продуктовый набор на месяц для россиян подорожал на 7,9%. Теперь он стоит в среднем 8 107 рублей, подсчитали в «Руспродсоюзе».

магазин
Фото: Freepik.

В Ленинградской области минимальная продуктовая корзина в среднем обойдется в 9040,3 рубля, в Санкт-Петербурге — 9480,6 руб. В Москве стоимость корзины составляет 9737,4 рубля, пишет ТАСС.

Самая высокая стоимость минимальной продуктовой корзины зафиксирована на Чукотке — 20 689,8 рублей и в Камчатском крае — 13 443,6 рублей. Самые низкие показатели отмечены в Мордовии — 6461,3 рублей и Саратовской области — 6624 рубля.

В расчет вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

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Теги

продуктовая корзина минимальный продуктовый набор Петербург Ленобласть Руспродсоюз
Новости Экономика

Путин: ситуация на топливном рынке России имеет временный характер

Состояние российской экономики и ее ключевых отраслей устойчиво, заявил президент.

Ситуация на топливном рынке России имеет временный характер. Состояние экономики находится в устойчивом состоянии, в том числе ее ключевые отрасли. Об этом президент страны Владимир Путин заявил 22 июля на совещании с правительством.

«Состояние отечественной экономики, <...> ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что сейчас основной задачей остается стимулирование структурных изменений и запуск нового инвестиционного цикла. В ходе заседания Владимир Путин также озвучил, что рост ВВП в мае достиг 0,3%, а за первые пять месяцев 2026 года — 0,2%.

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434

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Владимир Путин топливо Россия

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