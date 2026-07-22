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Новости Социум

Все больше онкобольных из-за рубежа ездят на лечение в Россию

В Минздраве отмечают рост числа обращений иностранных пациентов в российские онкоцентры.

Онкобольные из-за рубежа все чаще обращаются за помощью к российским специалистам. Об этом РИА Новости заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Сегодня говорить о том, что за границей лечат лучше просто потому, что это заграница – абсолютно некорректно. Мы видим это и по результатам лечения, и по тому, что в российские онкологические центры все чаще обращаются пациенты из других стран», — заявил он.

По словам Каприна, в последние годы лечение онкологии в России вышло на новый уровень. Пациенты имеют доступ ко всем современным методам лечения.

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Теги

минздрав онкология
Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти отработали действия на случай ДТП с серьезными последствиями

В регионе прошли масштабные учения экстренных служб.

В Тосненском районе Ленинградской области спасатели и профильные ведомства отработали действия при ликвидации последствий крупного ДТП с разливом аммиака и угрозой БПЛА.

По легенде учений, на автодороге произошло столкновение легкового автомобиля с цистерной, перевозившей опасное химическое вещество. В результате аварии водитель легкового авто оказался заблокирован в салоне с подозрением на травму позвоночника, а из поврежденной цистерны начался выброс аммиака.

В операции приняли участие поисково-спасательные отряды из Тосно и Шлиссельбурга, специалисты химико-радиометрической лаборатории, сотрудники МЧС, медики и экипаж ДПС.

В ходе слаженных действий спасатели успешно деблокировали пострадавшего, передав его бригаде скорой помощи. Параллельно специалисты провели замеры воздуха, установили локацию утечки, оцепили периметр и развернули дегазационную камеру для нейтрализации опасности. 

Неожиданным элементом учений стал сценарий с обнаружением БПЛА. Личный состав оперативно перевел пострадавших и участников операции в безопасную зону. 

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Теги

спасатели Аварийно-спасательная служба Ленинградской области ДТП

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