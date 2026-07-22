В регионе прошли масштабные учения экстренных служб.

В Тосненском районе Ленинградской области спасатели и профильные ведомства отработали действия при ликвидации последствий крупного ДТП с разливом аммиака и угрозой БПЛА.

По легенде учений, на автодороге произошло столкновение легкового автомобиля с цистерной, перевозившей опасное химическое вещество. В результате аварии водитель легкового авто оказался заблокирован в салоне с подозрением на травму позвоночника, а из поврежденной цистерны начался выброс аммиака.

В операции приняли участие поисково-спасательные отряды из Тосно и Шлиссельбурга, специалисты химико-радиометрической лаборатории, сотрудники МЧС, медики и экипаж ДПС.

В ходе слаженных действий спасатели успешно деблокировали пострадавшего, передав его бригаде скорой помощи. Параллельно специалисты провели замеры воздуха, установили локацию утечки, оцепили периметр и развернули дегазационную камеру для нейтрализации опасности.

Неожиданным элементом учений стал сценарий с обнаружением БПЛА. Личный состав оперативно перевел пострадавших и участников операции в безопасную зону.