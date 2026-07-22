Состояние российской экономики и ее ключевых отраслей устойчиво, заявил президент.

Ситуация на топливном рынке России имеет временный характер. Состояние экономики находится в устойчивом состоянии, в том числе ее ключевые отрасли. Об этом президент страны Владимир Путин заявил 22 июля на совещании с правительством.

«Состояние отечественной экономики, <...> ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что сейчас основной задачей остается стимулирование структурных изменений и запуск нового инвестиционного цикла. В ходе заседания Владимир Путин также озвучил, что рост ВВП в мае достиг 0,3%, а за первые пять месяцев 2026 года — 0,2%.

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