Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.

В ночь на 23 июля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория ИКИ РАН.

Согласно графикам, возмущения в магнитосфере планеты начнутся с полуночи и продлятся до 03:00 по московскому времени. Сила бури достигнет пяти балов, что соответствует самому слабому классу шторма. К 9:00 23 июля магнитное поле Земли полностью придет в норму.

Отметим, что ранее ученые зафиксировали мощнейшую за две недели вспышку на Солнце.