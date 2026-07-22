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Магнитная буря накроет Землю 23 июля

Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.

Магнитная буря накроет Землю 23 июля - Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.
Фото: ИКИ РАН

В ночь на 23 июля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория ИКИ РАН.

Согласно графикам, возмущения в магнитосфере планеты начнутся с полуночи и продлятся до 03:00 по московскому времени. Сила бури достигнет пяти балов, что соответствует самому слабому классу шторма. К 9:00 23 июля магнитное поле Земли полностью придет в норму.

Отметим, что ранее ученые зафиксировали мощнейшую за две недели вспышку на Солнце.

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магнитная буря ИКИ РАН
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Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти обойдется в 9 тыс. рублей

С начала года минимальный продуктовый набор на месяц для россиян подорожал на 7,9%. Теперь он стоит в среднем 8 107 рублей, подсчитали в «Руспродсоюзе».

магазин
Фото: Freepik.

В Ленинградской области минимальная продуктовая корзина в среднем обойдется в 9040,3 рубля, в Санкт-Петербурге — 9480,6 руб. В Москве стоимость корзины составляет 9737,4 рубля, пишет ТАСС.

Самая высокая стоимость минимальной продуктовой корзины зафиксирована на Чукотке — 20 689,8 рублей и в Камчатском крае — 13 443,6 рублей. Самые низкие показатели отмечены в Мордовии — 6461,3 рублей и Саратовской области — 6624 рубля.

В расчет вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

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