Регион с размахом отметит вековой юбилей.

В рамках подготовки к празднованию 100-летия Ленинградской области, которое состоится в 2027 году, в регионе запланировано уже порядка 600 различных мероприятий. Они охватят весь юбилейный год, рассказала в ходе пресс-конференции ТАСС вице-губернатор региона — представитель губернатора в Законодательном собрании Анна Данилюк.

«Глобальных задач в преддверии 100-летия очень много. Одна из них — это безопасность. Мы сейчас отрабатываем работу всех служб, чтобы быть максимально готовыми к проведению больших мероприятий», — подчеркнула Анна Данилюк.

При этом юбилейный год не ограничится тремя днями праздника. Торжества начнутся уже с 1 января 2027 года и продлятся в течение всего года. Для координации масштабной программы уже созданы федеральный и региональный штабы.

Программа празднования будет крайне насыщенной и разнообразной. Она включит в себя как творческие фестивали и проекты по благоустройству, но также идеологические инициативы.