weather 14.2°
$

Главная / Новости / Полиция проверила стройгородок в Славянке

Новости Происшествия

Полиция проверила стройгородок в Славянке

Полиция Петербурга провела очередной миграционный рейд. Проверка в этот раз прошла на территории строящегося жилого комплекса в микрорайоне Славянка.

Полиция проверила стройгородок в Славянке - Полицейские проверили документы почти у 200 человек, в том числе у 56 иностранных граждан.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейские проверили документы почти у 200 человек, в том числе у 56 иностранных граждан. Установлено, что часть рабочих проживала в строительном городке, а некоторые — в недостроенных квартирах. Несколько человек попытались скрыться от проверки, укрывшись за насыпями песка.

По итогам рейда выявлено 10 нарушителей миграционного законодательства. Их доставили в отдел полиции для проведения дополнительной проверки и последующего привлечения к административной ответственности.

Кроме того, в отношении двоих иностранцев составлены административные протоколы за уклонение от исполнения ранее назначенного наказания в виде самостоятельного контролируемого выезда из Российской Федерации. Теперь их ждет принудительное выдворение.

Вам будет интересно
В метро Петербурга задержали парня с самодельным взрывным устройством, замаскированным под GPS-трекер
Сотрудники ФСБ показали кадры задержания 21-летнего жителя Петербурга, которого завербовали украинские спецслужбы. При нем обнаружили самодельное взры...
22.07.2026
178

Теги

рейд мигранты Петербург полиция Мвд
Новости Социум

Ленобласть подготовит более 600 мероприятий к 100-летию региона

Регион с размахом отметит вековой юбилей.

Ленобласть подготовит более 600 мероприятий к 100-летию региона - Регион с размахом отметит вековой юбилей.
Фото: Валентин Илюшин/Онлайн47

В рамках подготовки к празднованию 100-летия Ленинградской области, которое состоится в 2027 году, в регионе запланировано уже порядка 600 различных мероприятий. Они охватят весь юбилейный год, рассказала в ходе пресс-конференции ТАСС вице-губернатор региона — представитель губернатора в Законодательном собрании Анна Данилюк.

«Глобальных задач в преддверии 100-летия очень много. Одна из них — это безопасность. Мы сейчас отрабатываем работу всех служб, чтобы быть максимально готовыми к проведению больших мероприятий», — подчеркнула Анна Данилюк.

При этом юбилейный год не ограничится тремя днями праздника. Торжества начнутся уже с 1 января и продлятся в течение всего года. Для координации масштабной программы уже созданы федеральный и региональный штабы. 

Программа празднования будет крайне насыщенной и разнообразной. Она включит в себя не только творческие фестивали и проекты по благоустройству, но также идеологические инициативы.

Вам будет интересно
На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом
Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области На День Ленинградской област...
14.07.2026
359

Теги

День рождения Ленобласти 100-летие Ленобласти Анна Данилюк

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться