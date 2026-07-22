Полиция Петербурга провела очередной миграционный рейд. Проверка в этот раз прошла на территории строящегося жилого комплекса в микрорайоне Славянка.

Полицейские проверили документы почти у 200 человек, в том числе у 56 иностранных граждан. Установлено, что часть рабочих проживала в строительном городке, а некоторые — в недостроенных квартирах. Несколько человек попытались скрыться от проверки, укрывшись за насыпями песка.

По итогам рейда выявлено 10 нарушителей миграционного законодательства. Их доставили в отдел полиции для проведения дополнительной проверки и последующего привлечения к административной ответственности.

Кроме того, в отношении двоих иностранцев составлены административные протоколы за уклонение от исполнения ранее назначенного наказания в виде самостоятельного контролируемого выезда из Российской Федерации. Теперь их ждет принудительное выдворение.