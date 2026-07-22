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Новости Социум

В Госдуму внесли законопроект о запрете повышения пенсионного возраста

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2035 года.

Документ опубликован на сайте интернет-портала обеспечения законодательной деятельности.

«Направляем проект о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года», — сказано в документе.

Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях». Согласно инициативе, предлагается отменить пенсионную реформу 2019 года и вернуть пенсионный возраст к прежним значениям — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Показатели предлагается зафиксировать до 2035 года.

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Теги

закон госдума пенсионный возраст пенсионер
Новости Социум

В Петербурге завершили лечение девочки с "маской Бэтмена" из США

Врачи провели заключительную операцию Луне Феннер, которая родилась с черным родимым пятном на лице.

В Петербурге успешно провели заключительную операцию маленькой пациентке Луне Феннер из США, известной как девочка с «маской Бэтмена». Об этом РИА Новости сообщили в клинике, где ребенку проводили хирургическое вмешательство.

«Операция по удалению остатков невуса и рубцов началась в 10.30 и только что закончилась. Все прошло как планировалось», — сообщили агентству.

В конце мая мама девочки, Кэрол Феннер, сообщала об успешной имплантации ее дочери четырех тканевых экспандеров, которые подготовили кожу к финальной стадии коррекции. В среду, 22 июля, специалисты провели финальную операцию.

Луна Феннер стала известна всему миру из-за редкой патологии — гигантского меланоцитарного невуса, который покрывал почти все ее лицо с самого рождения. При этом на родине врачи отказали семье в лечении ребенка. Тогда свою помощь предложили российские специалисты.

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