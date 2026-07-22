В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2035 года.
Документ опубликован на сайте интернет-портала обеспечения законодательной деятельности.
«Направляем проект о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года», — сказано в документе.
Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях». Согласно инициативе, предлагается отменить пенсионную реформу 2019 года и вернуть пенсионный возраст к прежним значениям — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Показатели предлагается зафиксировать до 2035 года.