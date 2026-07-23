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Полиция и ФСБ сорвали сделку по продаже наркотиков в Кингисеппе

Двух мужчин задержали 21 июля в Кингисеппском районе Ленинградской области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ.

Оперативники уголовного розыска и сотрудники УФСБ задержали жителя Кингисеппа в возрасте 42 лет и его знакомого в возрасте 40 лет. По предварительным данным, старший из мужчин собирался продать второму психотропное вещество и наркотик.

Во время обыска на даче в садоводстве «Фосфорит» правоохранители обнаружили около 854 граммов запрещенных вещества, таблетки, электронные весы и упаковочные материалы.

Ранее задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. Заведены уголовные дела о хранении и покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ.  

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В Ленобласти модернизируют женские консультации для поддержки семей

Власти Ленобласти в ближайшие три года сосредоточатся на модернизации женских консультаций. Такое поручение на аппаратном совещании дал губернатор Александр Дрозденко, подчеркнув, что повышение рождаемости невозможно без доступной и качественной медицинской помощи будущим родителям.

По словам главы региона, женские консультации оснастят современным оборудованием, проведут необходимый ремонт и создадут комфортные условия для пациенток с учетом принципов семейноцентричности и требований доступной среды. Аналогичный подход будет применен к родильным отделениям и Ленинградскому областному перинатальному центру.

Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе открылись три новые женские консультации — в Новоселье, Горбунках на базе Ломоносовской больницы и при Сясьстройской районной больнице.

В Ленобласти модернизируют женские консультации для поддержки семей - Женские консультации оснастят современным оборудованием, проведут необходимый ремонт и создадут комф
Фото: t_me/drozdenko_au_lo

Одновременно в Ленинградской области продолжают расширять меры поддержки семей. Среди них — выплаты молодым и студенческим семьям, региональный материнский капитал, компенсация аренды жилья, услуга «Социальная няня», помощь многодетным семьям, подарочные наборы для новорожденных и другие.

По данным областных властей, эти меры уже дают первые результаты. В первом полугодии количество новорожденных в регионе увеличилось на 4,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число первенцев выросло на 5,34%, также отмечается положительная динамика по рождению вторых и третьих детей.

«Когда молодые родители принимают решение о рождении ребенка, они должны понимать: Ленинградская область будет рядом на всем пути. Наша задача — сделать все, чтобы семьи чувствовали эту поддержку и были уверены в завтрашнем дне», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Теги

семья женская консультация Ленобласть Дрозденко

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