Двух мужчин задержали 21 июля в Кингисеппском районе Ленинградской области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ.

Оперативники уголовного розыска и сотрудники УФСБ задержали жителя Кингисеппа в возрасте 42 лет и его знакомого в возрасте 40 лет. По предварительным данным, старший из мужчин собирался продать второму психотропное вещество и наркотик.

Во время обыска на даче в садоводстве «Фосфорит» правоохранители обнаружили около 854 граммов запрещенных вещества, таблетки, электронные весы и упаковочные материалы.

Ранее задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. Заведены уголовные дела о хранении и покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ.