Тело 73-летнего мужчины обнаружили 22 июля около 21:30 в квартире дома на Спрямленном шоссе в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области.
Соседи пожаловались на запах газа и сообщили, что хозяина квартиры не видели около пяти дней. Полицейские обратились за помощью к экстренным службам. После вскрытия двери внутри обнаружили тело пенсионера.
Соседи рассказали, что в последнее время он страдал от множества заболеваний. Следов насилия на теле не обнаружено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.