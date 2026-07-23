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Новости Происшествия

В квартиру в Бокситогорском районе приехали на запах газа. А нашли умершего

Тело 73-летнего мужчины обнаружили 22 июля около 21:30 в квартире дома на Спрямленном шоссе в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области.

Соседи пожаловались на запах газа и сообщили, что хозяина квартиры не видели около пяти дней. Полицейские обратились за помощью к экстренным службам. После вскрытия двери внутри обнаружили тело пенсионера.

Соседи рассказали, что в последнее время он страдал от множества заболеваний. Следов насилия на теле не обнаружено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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07.10.2025
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Теги

Бокситогорский район Пикалево Ленинградская область
Новости Происшествия

Полиция и ФСБ сорвали сделку по продаже наркотиков в Кингисеппе

Двух мужчин задержали 21 июля в Кингисеппском районе Ленинградской области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ.

Оперативники уголовного розыска и сотрудники УФСБ задержали жителя Кингисеппа в возрасте 42 лет и его знакомого в возрасте 40 лет. По предварительным данным, старший из мужчин собирался продать второму психотропное вещество и наркотик.

Во время обыска на даче в садоводстве «Фосфорит» правоохранители обнаружили около 854 граммов запрещенных вещества, таблетки, электронные весы и упаковочные материалы.

Ранее задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. Заведены уголовные дела о хранении и покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ.  

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24.06.2025
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Теги

Кингисепп Ленинградская область

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