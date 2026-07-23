В Республике Коми с 21 по 27 июля проходит Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19–20 лет.
В первый соревновательный день, 22 июля, состоялась гонка на лыжероллерах с раздельным стартом свободным стилем. Спортсменки сборной Ленинградской области показали высокие результаты: «серебро» завоевала Варвара Калинина, «бронзу» - Мария Нагавкина.
«Две медали в первый соревновательный день — это результат огромной работы спортсменок, ежедневных тренировок и качественного руководства тренерского штаба. Поздравляем команду с успешным выступлением! Продолжаем болеть за наших», - отметили в комитете по спорту Ленобласти.