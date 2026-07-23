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Лыжницы из Ленобласти завоевали медали на Первенстве России

В Республике Коми с 21 по 27 июля проходит Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19–20 лет.

Лыжницы из Ленобласти завоевали медали на Первенстве России - «Серебро» завоевала Варвара Калинина, «бронзу» - Мария Нагавкина.
Фото: Лыжные гонки 47

В первый соревновательный день, 22 июля, состоялась гонка на лыжероллерах с раздельным стартом свободным стилем. Спортсменки сборной Ленинградской области показали высокие результаты: «серебро» завоевала Варвара Калинина, «бронзу» - Мария Нагавкина.

«Две медали в первый соревновательный день — это результат огромной работы спортсменок, ежедневных тренировок и качественного руководства тренерского штаба. Поздравляем команду с успешным выступлением! Продолжаем болеть за наших», - отметили в комитете по спорту Ленобласти.

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Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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