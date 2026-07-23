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Новости СВО

Тихвин простился с участником СВО Владимиром Ивановым

В четверг, 23 июля, в Тихвине прошла церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе СВО. 

Тихвин простился с участником СВО Владимиром Ивановым - Стрелок-сапер погиб 7 февраля 2025 года. Ему было 46 лет.
Фото: администрация Тихвинского района

Стрелок-сапер погиб 7 февраля 2025 года. Ему было 46 лет. Гражданская панихида и отпевание прошли в часовне Всех Святых на городском кладбище. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Тихвинском новом городском кладбище.

Владимир Иванов родился в Тихвине. Он учился в средней общеобразовательной школе №5 и Профессиональном техническом училище №7. Работал на предприятиях Тихвина. В октябре 2024 года Владимир заключил контракт с Минобороны РФ.

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23.07.2026
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Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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