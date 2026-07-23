В четверг, 23 июля, в Тихвине прошла церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе СВО.
Стрелок-сапер погиб 7 февраля 2025 года. Ему было 46 лет. Гражданская панихида и отпевание прошли в часовне Всех Святых на городском кладбище. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Тихвинском новом городском кладбище.
Владимир Иванов родился в Тихвине. Он учился в средней общеобразовательной школе №5 и Профессиональном техническом училище №7. Работал на предприятиях Тихвина. В октябре 2024 года Владимир заключил контракт с Минобороны РФ.