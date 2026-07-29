СК завершил расследование уголовного дела об убийстве в мае этого года.

В Ленинградской области передали в суд материалы уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, убийство произошло 19 мая 2026 года в одной из квартир поселка Важины. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая вступила в конфликт с 43-летним знакомым. В результате женщина нанесла оппоненту не менее пяти ударов ножом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

«В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.