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Жительница Подпорожского района пойдет под суд за убийство знакомого

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве в мае этого года.

В Ленинградской области передали в суд материалы уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, убийство произошло 19 мая 2026 года в одной из квартир поселка Важины. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая вступила в конфликт с 43-летним знакомым. В результате женщина нанесла оппоненту не менее пяти ударов ножом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. 

«В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

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Подпорожский район убийство
Новости Социум

Врачи удалили 18 килограммов опухолей у пенсионерки в Мариинской больнице

Врачи Мариинской больницы удалили у 72-летней женщины несколько злокачественных опухолей общим весом более 18 килограммов во время операции продолжительностью свыше шести часов.

Пациентка поступила с затрудненным дыханием и невозможностью самостоятельно принимать пищу. Во время обследования врачи обнаружили гигантскую опухоль забрюшинного пространства размером 40×30×30 сантиметров, которая проросла в ободочную кишку.

Также у женщины выявили еще две опухоли размером 15×10 и 5×5 сантиметров. Одна из них проросла в мочевой пузырь. Кроме того, в желудке обнаружили стенозирующую опухоль, которая полностью перекрывала проход для эндоскопа.

За один оперативный этап хирурги удалили все три забрюшинные опухоли, провели резекцию ободочной кишки и мочевого пузыря, а также частично удалили желудок. Врачам удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить возможность самостоятельного питания.

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