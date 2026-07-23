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Более тысячи деревьев утрачены в Павловском парке из-за урагана

В Павловском парке после урагана 11 июля повреждено более тысячи деревьев. Музей-заповедник продолжает работы по устранению последствий непогоды.

Общее количество утраченных деревьев составляет 1 024. Обследование района «Белая Береза» 22 июля выявило дополнительно 96 поврежденных деревьев.

Расчистка территорий и обследование участков продолжаются. Музей-заповедник держит ситуацию на контроле и будет информировать посетителей о ходе работ.

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Сотрудники музея-заповедника ранее отметили, что такой разрушительной картины в парке не припомнят за последние 30 лет.

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Часть похищенного злоумышленник спрятал в дырявый карман и потерял, когда скрывался с места преступления. Уголовное дело о краже направили в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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