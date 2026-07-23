Мужчину будут судить за кражу сумки с документами, телефоном и наушниками стоимостью более 54 тысяч рублей из пекарни на Народной улице в Санкт-Петербурге.

Преступление произошло в марте 2026 года. Мужчина проник в подсобное помещение, пока сотрудница выносила хлеб в торговый зал.

Часть похищенного злоумышленник спрятал в дырявый карман и потерял, когда скрывался с места преступления. Уголовное дело о краже направили в Невский районный суд для рассмотрения по существу.