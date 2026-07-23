В Павловском парке после урагана 11 июля повреждено более тысячи деревьев. Музей-заповедник продолжает работы по устранению последствий непогоды.
Общее количество утраченных деревьев составляет 1 024. Обследование района «Белая Береза» 22 июля выявило дополнительно 96 поврежденных деревьев.
Расчистка территорий и обследование участков продолжаются. Музей-заповедник держит ситуацию на контроле и будет информировать посетителей о ходе работ.
Сотрудники музея-заповедника ранее отметили, что такой разрушительной картины в парке не припомнят за последние 30 лет.