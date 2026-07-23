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Кратковременные дожди и +23°С – погода в Ленобласти на 24 июля

В Ленобласти 24 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, а днем в большинстве районов возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит +6…+11°С, у водоемов местами до +14°С, а днем — +18…+23°С.

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Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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