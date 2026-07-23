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Новости Социум

Россиянам рассказали, какая температура воды опасна для купания

Низкая температура в водоемах грозит переохлаждением и быстрой потерей сил.

Температура воды ниже +18 градусов опасна для купания, предупредили в МЧС России. В этом случае возрастает риск судорог и потери сил из-за переохлаждения.

«Длительное пребывание в воде, особенно при температуре ниже плюс 18 градусов, может привести к резкому переохлаждению организма и вызвать судороги с потерей сил», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

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купание МЧС РФ
Новости Социум

Ленинградцев призывают своевременно погашать задолженность за ЖКУ

Более чем по 400 тысячам лицевых счетов зафиксирована задолженность на текущий момент. 

По данным Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области, ежемесячно порядка 30% лицевых счетов в регионе имеют просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Специалисты подчеркивают, что накопление долгов влечет за собой ряд негативных последствий вплоть до ограничения подачи ресурсов и судебных разбирательств.

Начиная с 31-го дня просрочки, пени рассчитываются исходя из доли ставки рефинансирования ЦБ, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на потребителей. Для удобства граждан и предотвращения просрочек ЕИРЦ ЛО активно развивает цифровые сервисы. На сегодняшний день около 600 тысяч клиентов уже используют онлайн-инструменты управления счетами, а 40% потребителей полностью перешли на электронные квитанции.

В компании напоминают, что крайне важно выполнять оплату услуг до 15 числа месяца, а передавать показания приборов учета до — 25 числа. Своевременные платежи позволяют ресурсоснабжающим организациям обеспечивать бесперебойную подачу услуг, а также проводить необходимые профилактические работы.

Пользователи могут контролировать состояние своего лицевого счета через личный кабинет, мобильное приложение или сервис в социальной сети «ВКонтакте».

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ЕИРЦ ЛО ЖКУ

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