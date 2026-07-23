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День ВМФ в Петербурге пройдет без парада и салюта

В воскресенье, 26 июля, жители Петербурга отметят День Военно-Морского Флота (ВМФ). Администрация города опубликовала план мероприятий, которые пройдут в честь этого праздника.

День ВМФ в Петербурге пройдет без парада и салюта - Власти Петербурга утвердили программу празднования Дня Военно-Морского Флота. В этом году парада и с
Фото: Freepik.

Торжества начнутся с церемонии возложения цветов, после этого зажгутся факелы на Ростральных колоннах, вечером горожан порадуют праздничные концерты, которые пройдут в различных районах города. В этом году парада и салюта не будет

Особое внимание будет уделено подсветке мостов: Троицкий, Дворцовый и мост Бетанкура будут окрашены в цвета российского триколора. Также в парке «Россия — моя история» откроется выставка проекта «Аллея Российской славы», где можно будет познакомиться с выдающимися личностями и событиями, связанными с ВМФ.

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21.07.2026
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Теги

Петербург день ВМФ
Новости Социум

Ленинградская область стала лидером по количеству оформленных по амнистии гаражей

Государственная Дума приняла решение о продлении срока действия «гаражной амнистии». Теперь упрощённый порядок регистрации гаражей и земельных участков под ними будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Программа стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе Росреестра. Её основная цель — помочь гражданам максимально просто и быстро оформить в собственность капитальные гаражи и землю под ними. Как отметила руководитель Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области Марина Тоноян, регион активно участвует в реализации программы.

«Особенно активно программа реализуется в нашем регионе. Ленинградская область стала лидером по количеству оформленных гаражей — 20 тысяч объектов», — подчеркнула Тоноян.

Воспользоваться упрощённым порядком можно при соблюдении трёх условий: гараж должен быть капитальным (то есть прочно связанным с землёй и невозможным к переносу без ущерба), построенным до 29 декабря 2004 года (до введения действующего Градостроительного кодекса) и не признанным самовольной постройкой по решению суда или органов местного самоуправления.

Для удобства граждан Росреестр обновил методические рекомендации, которые помогут разобраться в процедуре оформления. Ознакомиться с документом можно на официальном сайте ведомства. Кроме того, в рамках амнистии действуют дополнительные упрощения: срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка сокращён с 30 до 20 дней; при наличии сведений о гараже в ЕГРН технический план предоставлять не требуется; уточнить информацию о кадастровом учёте участка под гаражом можно через цифровую платформу НСПД; если участок предоставлен в аренду нескольким лицам, образование нового участка под гаражом допускается без их согласия.

Теги

Ленобласть гаражная амнистия Марина Тоноян

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