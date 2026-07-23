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Новости Социум

Ленинградцев призывают своевременно погашать задолженность за ЖКУ

Более чем по 400 тысячам лицевых счетов зафиксирована задолженность на текущий момент. 

По данным Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области, ежемесячно порядка 30% лицевых счетов в регионе имеют просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Специалисты подчеркивают, что накопление долгов влечет за собой ряд негативных последствий вплоть до ограничения подачи ресурсов и судебных разбирательств.

Начиная с 31-го дня просрочки, пени рассчитываются исходя из доли ставки рефинансирования ЦБ, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на потребителей. Для удобства граждан и предотвращения просрочек ЕИРЦ ЛО активно развивает цифровые сервисы. На сегодняшний день около 600 тысяч клиентов уже используют онлайн-инструменты управления счетами, а 40% потребителей полностью перешли на электронные квитанции.

В компании напоминают, что крайне важно выполнять оплату услуг до 15 числа месяца, а передавать показания приборов учета до — 25 числа. Своевременные платежи позволяют ресурсоснабжающим организациям обеспечивать бесперебойную подачу услуг, а также проводить необходимые профилактические работы.

Пользователи могут контролировать состояние своего лицевого счета через личный кабинет, мобильное приложение или сервис в социальной сети «ВКонтакте».

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23.07.2026
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Теги

ЕИРЦ ЛО ЖКУ
Новости Происшествия

Глава СК РФ взял на контроль дело о нападении собаки на отца с ребенком в Ленобласти

Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нападении бойцовской собаки на мужчину и его маленького ребенка в Ленинградской области.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Об инциденте в деревне Коккорево Всеволожского района ранее сообщалось в соцсетях. По имеющейся информации, соседская собака породы бультерьер напала на 3-летнего ребенка и его отца. В результате они получили травмы.

Теги

Александр Бастрыкин СК РФ нападение собаки

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