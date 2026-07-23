Аферисты убедили жертву «задекларировать» имущество путем передачи сейфа с ценностями.

В Москве 25-летний местный житель стал жертвой изощренной схемы мошенничества, в результате которой лишился имущества на более чем 71 миллион рублей.

Как передает столичный главк МВД РФ, молодой человек получил серию телефонных звонков от неизвестных, представившихся сотрудниками различных ведомств. Они убедили москвича показать содержимое его сейфа по видеосвязи, а затем настояли, что все ценности подлежат декларированию.

В результате потерпевший передал курьеру сейф, в котором хранились крупные суммы в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные изделия стоимостью 500 тысяч рублей.

Позже полицейским удалось установить личность курьера. Им оказался 26-летний житель столицы. В ходе допроса выяснилось, что задержанный уже передал похищенное своим сообщникам. Кроме того, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение двух аналогичных преступлений.