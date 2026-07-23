weather 12.7°
$

Главная / Новости / Россиянин лишился 71 млн рублей после беседы с мошенниками

Новости Происшествия outside

Россиянин лишился 71 млн рублей после беседы с мошенниками

Аферисты убедили жертву «задекларировать» имущество путем передачи сейфа с ценностями.

В Москве 25-летний местный житель стал жертвой изощренной схемы мошенничества, в результате которой лишился имущества на более чем 71 миллион рублей.

Как передает столичный главк МВД РФ, молодой человек получил серию телефонных звонков от неизвестных, представившихся сотрудниками различных ведомств. Они убедили москвича показать содержимое его сейфа по видеосвязи, а затем настояли, что все ценности подлежат декларированию.

В результате потерпевший передал курьеру сейф, в котором хранились крупные суммы в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные изделия стоимостью 500 тысяч рублей.

Позже полицейским удалось установить личность курьера. Им оказался 26-летний житель столицы. В ходе допроса выяснилось, что задержанный уже передал похищенное своим сообщникам. Кроме того, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение двух аналогичных преступлений.

Вам будет интересно
В Гатчине отправили в колонию петербуржца за аферы с десятками чужих квартир
Порядка 40 человек пострадали от действий мошенника. В Гатчине суд отправил в колонию жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в мошенничестве с чужими кв...
23.07.2026
176

Теги

Москва мошенники
Новости Социум

Россиян предупредили о скором нашествии комаров

Популяция кровососов обычно увеличивается в середине июля-начале августа.

В России ожидается нашествие комаров из-за увеличения их численности. Как отметил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров, это сезонное явление, обычно выпадающее на середину июля-начало августа.

«Резкое возрастание комариной численности наблюдается во второй половине июля и в начале августа, особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами», — цитирует эксперта РИА Новости.

Биолог добавил, что резкий рост популяции обусловлен увеличением температуры, а также наполнением водоемов и появлением новых.

Вам будет интересно
В Роспотребнадзоре рассказали о микроклещах, массово атакующих россиян
В ведомстве опровергли сообщения СМИ о появлении нового вида паразитов. Фото: GigaChat В Роспотребнадзоре назвали некорректной информацию СМИ о появле...
17.07.2026
426

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Россия Комары биолог

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться