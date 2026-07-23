Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал старт работе выставки «Лица Победы. Связь поколений», разместившейся в Доме Правительства региона. Экспозиция представляет портреты бойцов группировки «Север», которая была сформирована на базе подразделений Ленинградского военного округа.

Как отметил глава региона, о мужестве, долге и стойкости можно много читать, но иногда достаточно просто заглянуть в глаза защитникам. Выставка также рассказывает о тех, кто помогает им в тылу — о тысячах ленинградцев, плетущих сети, собирающих гуманитарные грузы, ремонтирующих технику и поддерживающих военнослужащих и их семьи.

Один из ярких примеров такой поддержки — благотворительный фонд «Суворов». Первая гуманитарная миссия силами фонда была отправлена 28 февраля 2022 года, и с тех пор помощь не прекращается. Фонд работает напрямую с командирами подразделений, оперативно доставляя именно то, что требуется в конкретный момент. Теперь фонд зарегистрирован в Новой Ладоге — городе, неразрывно связанном с именем Александра Суворова. Ленинградская область окажет поддержку его работе, в том числе проекту восстановления Георгиевской (Суворовской) церкви.

В ближайшее время выставка отправится в районы Ленинградской области. Губернатор выразил надежду, что как можно больше людей увидят эти лица, хотя бы на минуту встретятся взглядом с теми, кто сегодня защищает страну.

«Именно из таких взглядов, из мужества на передовой, из поддержки в тылу и рождается наша общая Победа», — подчеркнул Александр Дрозденко.