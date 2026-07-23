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В здании Правительства Ленобласти открылась выставка «Лица Победы. Связь поколений»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал старт работе выставки «Лица Победы. Связь поколений», разместившейся в Доме Правительства региона. Экспозиция представляет портреты бойцов группировки «Север», которая была сформирована на базе подразделений Ленинградского военного округа.

Как отметил глава региона, о мужестве, долге и стойкости можно много читать, но иногда достаточно просто заглянуть в глаза защитникам. Выставка также рассказывает о тех, кто помогает им в тылу — о тысячах ленинградцев, плетущих сети, собирающих гуманитарные грузы, ремонтирующих технику и поддерживающих военнослужащих и их семьи.

Один из ярких примеров такой поддержки — благотворительный фонд «Суворов». Первая гуманитарная миссия силами фонда была отправлена 28 февраля 2022 года, и с тех пор помощь не прекращается. Фонд работает напрямую с командирами подразделений, оперативно доставляя именно то, что требуется в конкретный момент. Теперь фонд зарегистрирован в Новой Ладоге — городе, неразрывно связанном с именем Александра Суворова. Ленинградская область окажет поддержку его работе, в том числе проекту восстановления Георгиевской (Суворовской) церкви.

В ближайшее время выставка отправится в районы Ленинградской области. Губернатор выразил надежду, что как можно больше людей увидят эти лица, хотя бы на минуту встретятся взглядом с теми, кто сегодня защищает страну.

«Именно из таких взглядов, из мужества на передовой, из поддержки в тылу и рождается наша общая Победа», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Теги

Ленобласть Александр Дрозденко
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Сергей Перминов: Европа подстрекает Украину продолжать боевые действия

Россия продолжит выполнять цели СВО, пока западные страны не проявят готовность к конструктивному обсуждению, подчеркнул сенатор.

В Маниле состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В ходе встречи российская сторона прямо указала на недопустимость политики накачки Киева западным вооружением и попыток добиться «стратегического поражения» России. Сергей Лавров также довел до сведения госсекретаря США реальное положение дел на линии боевого соприкосновения.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ЛенТВ24 отметил, что США сохраняют настрой на диалог.

«Встреча состоялась по инициативе американской стороны и показывает, что администрация Трампа сохраняет настрой на диалог. Там понимают, как об этом заявил Госсекретарь Рубио, что наши страны, несмотря на наличие разногласий, должны поддерживать отношения. Живой контакт позволяет лучше понимать позиции друг друга и искать взаимоприемлемые развязки», — заявил сенатор.

По словам парламентария, Россия остается верна мирным инициативам, озвученным ранее в Анкоридже, которые являются прямым путем к завершению конфликта.

«Наша страна заинтересована в том, чтобы было найдено долгосрочное решение, соответствующее национальным интересам. Отсутствие ответственных шагов со стороны Киева препятствует политико-дипломатическому урегулированию», — подчеркнул Сергей Перминов.

Подводя итог, сенатор также заявил, что пока у запада не сформируется подлинный интерес к урегулированию конфликта, российская сторона продолжит последовательно добиваться поставленных целей специальной военной операции на поле боя.

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Сергей Перминов Россия США Украина

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