Губернатор Александр Беглов подписал постановление об изменении порядка предоставления единовременной финансовой помощи безработным гражданам, которые начинают предпринимательскую деятельность.

Теперь помощь смогут получить не только те, кто зарегистрировал ИП или юридическое лицо, но и граждане, которые встали на учет в качестве самозанятых, сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, расширен перечень расходов, которые можно компенсировать за счет выплаты. В него добавили покупку программного обеспечения и электронной подписи, регистрацию онлайн-кассы, приобретение сырья и материалов, основных средств, расходы на рекламу и госпошлины за лицензии.

Как и ранее, предоставление финансовой помощи будет осуществляться центром занятости населения Петербурга.