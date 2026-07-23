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Ленинградская область завершила отправку гуманитарной помощи в Республику Крым

По поручению губернатора Александра Дрозденко комитет по ТЭК совместно с муниципальными администрациями организовал передачу 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. Оборудование уже прибыло в Крым.

Ленинградская область завершила отправку гуманитарной помощи в Республику Крым - По поручению губернатора Александра Дрозденко комитет по ТЭК совместно с муниципальными администраци

Каждая установка имеет мощность от 100 до 400 кВт. Генераторы предназначены для резервного электроснабжения больниц, пожарных частей, административных зданий и других социально значимых объектов до полного восстановления энергоснабжения в регионе. Почти все районы Ленинградской области приняли участие в формировании груза, оперативно предоставив необходимое оборудование.

На заседании оперативного штаба было принято решение пополнить резерв энергогенераторов для муниципальных образований из резервного фонда Правительства Ленинградской области. Как отметил председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов, всего будет закуплено 15 дизель-генераторов общей мощностью около 2 МВт. Часть из них уже поставлена в районы, остальные будут приобретены до начала отопительного сезона. Часть генераторов является мобильными, что позволяет при необходимости быстро перемещать их между объектами и оперативно подключать там, где это требуется.

Ленинградская область завершила отправку гуманитарной помощи в Республику Крым - По поручению губернатора Александра Дрозденко комитет по ТЭК совместно с муниципальными администраци

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Ленобласть Крым
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Глава СК РФ взял на контроль дело о нападении собаки на отца с ребенком в Ленобласти

Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нападении бойцовской собаки на мужчину и его маленького ребенка в Ленинградской области.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Об инциденте в деревне Коккорево Всеволожского района ранее сообщалось в соцсетях. По имеющейся информации, соседская собака породы бультерьер напала на 3-летнего ребенка и его отца. В результате они получили травмы.

Теги

Александр Бастрыкин СК РФ нападение собаки

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