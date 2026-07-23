Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нападении бойцовской собаки на мужчину и его маленького ребенка в Ленинградской области.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.
Об инциденте в деревне Коккорево Всеволожского района ранее сообщалось в соцсетях. По имеющейся информации, соседская собака породы бультерьер напала на 3-летнего ребенка и его отца. В результате они получили травмы.