weather 22.7°
$

Главная / Новости / Новостройка без лишних рисков: что проверить до брони и договора

Новости

Новостройка без лишних рисков: что проверить до брони и договора

Новостройка без лишних рисков: что проверить до брони и договора - При выборе новостройки в Санкт-Петербурге от застройщика покупатель сравнивает цены, районы, сроки с
Фото: Cow Bell / RuPixe

При выборе новостройки в Санкт-Петербурге от застройщика покупатель сравнивает цены, районы, сроки сдачи и планировки. Но рекламного буклета недостаточно: после получения ключей важны дорога до работы, платежи, ремонт, парковка и работа управляющей организации.

Определите цель покупки

Квартиру для жизни, аренды или быстрого переезда выбирают по разным критериям. Семье нужны школа, детский сад, поликлиника и удобный двор. Для аренды важны транспорт, спрос в районе и понятная планировка. Если заселение требуется скоро, оцените готовность корпуса и объём ремонта.

Низкая цена может быть связана с ранней стадией строительства, неудобным этажом, окнами на дорогу или слабой инфраструктурой. Скидка имеет смысл только тогда, когда её причина понятна, а будущие расходы посчитаны.

Проверьте район на месте

Приезжайте утром и вечером в будний день. Так видны пробки, заполненность транспорта, шум, освещение и реальная дорога до остановки. Пройдите маршрут от дома до магазина, школы, аптеки и парковки. Если каждый бытовой выезд требует автомобиля или такси, расходы после переезда вырастут.

Оцените и плотность застройки. Большое число корпусов, этажей и квартир увеличивает нагрузку на лифты, двор, парковку и ближайшие дороги.

Изучите застройщика и документы

До оплаты проверьте разрешение на строительство выбранного корпуса, проектную декларацию, права на участок, договор и схему расчётов. Продавец в договоре должен совпадать с данными проекта.

В договоре фиксируют цену, площадь, срок передачи, порядок приёмки, ответственность сторон и расчёты после обмеров. Устные обещания о школе, паркинге, отделке или станции рядом не защищают покупателя.

Посмотрите уже сданные дома. Повторяющиеся жалобы на лифты, воду, отделку, задержки или управляющую организацию требуют дополнительной проверки.

Оцените планировку и отделку

Метраж не равен удобству. Проверьте форму комнат, количество окон, места для хранения и расстановку мебели. Обратите внимание на санузел, мокрые зоны, расстояние до лифта и вид из окон.

Нижние этажи сильнее зависят от шума двора и входной группы, верхние — от лифтов, давления воды и технического этажа. Угловые квартиры требуют проверки утепления.

Отделка ускоряет заселение, но её нужно внимательно принимать. Квартира без отделки дешевле на старте, зато потребует расходов на материалы, рабочих, доставку и вывоз мусора.

Рассчитайте полную стоимость

К цене квартиры добавятся страховка, регистрация, ремонт, мебель, техника, переезд, коммунальные платежи, паркинг или кладовая. Иногда приходится продолжать снимать жильё до передачи ключей. Поэтому сравнивайте не рекламную цену, а общий бюджет до заселения.

Проведите приёмку

До подписания акта проверьте окна, двери, стены, пол, вентиляцию, электрику, радиаторы, счётчики и следы влаги. Все дефекты фиксируйте письменно с указанием комнаты и места. Площадь, этаж и номер квартиры должны совпадать с документами.

Когда лучше не бронировать

  • Документы показывают не полностью.

  • Срок передачи называют только устно.

  • Стройка заметно отстаёт от графика.

  • Район пока лишён транспорта и необходимой инфраструктуры.

  • Причину низкой цены не объясняют.

  • В сданных домах повторяются одинаковые жалобы.

  • Решение подгоняют акцией или «последней квартирой».

Итог

Новостройку выбирают по району, документам, сроку сдачи, планировке, полной стоимости и качеству приёмки. Сравните несколько проектов, съездите на место в разное время и вносите деньги только после проверки слабых мест.

Реклама
ООО «Айриэлтор»
ИНН: 7718935772
ERID: F7NfYUJCUneVdT5Y5wTh

Теги

Санкт-Петербург новостройка покупка квартиры циан
Новости Социум

В Выборге продолжается ремонт участка Ленинградского шоссе

Сейчас дорожники снимают изношенный слой асфальта.

В Выборге продолжается ремонт участка Ленинградского шоссе - Сейчас дорожники снимают изношенный слой асфальта.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

В Выборге продолжают ремонт участка Ленинградского шоссе. Работы проходят в соответствии с графиком, рассказали 27 июля в пресс-службе районной администрации.

На текущем этапе рабочие выполняют снимают изношенный слой дорожного покрытия путем фрезерования. Затем на объекте приступят к укладке нового асфальта.

«Работы проводятся в рамках муниципального контракта», — добавили в администрации.

Вам будет интересно
В Кингисеппском районе продолжается строительство дороги к полигону ТБО
Под Кингисеппом активно ведется строительство новой дороги, которая обеспечит подъезд к полигону твердых бытовых отходов (ТБО) с мусоросортировочным к...
27.07.2026
133

Теги

Выборг Ленинградское шоссе

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки
Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

07:28 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться