При выборе новостройки в Санкт-Петербурге от застройщика покупатель сравнивает цены, районы, сроки сдачи и планировки. Но рекламного буклета недостаточно: после получения ключей важны дорога до работы, платежи, ремонт, парковка и работа управляющей организации.

Определите цель покупки

Квартиру для жизни, аренды или быстрого переезда выбирают по разным критериям. Семье нужны школа, детский сад, поликлиника и удобный двор. Для аренды важны транспорт, спрос в районе и понятная планировка. Если заселение требуется скоро, оцените готовность корпуса и объём ремонта.

Низкая цена может быть связана с ранней стадией строительства, неудобным этажом, окнами на дорогу или слабой инфраструктурой. Скидка имеет смысл только тогда, когда её причина понятна, а будущие расходы посчитаны.

Проверьте район на месте

Приезжайте утром и вечером в будний день. Так видны пробки, заполненность транспорта, шум, освещение и реальная дорога до остановки. Пройдите маршрут от дома до магазина, школы, аптеки и парковки. Если каждый бытовой выезд требует автомобиля или такси, расходы после переезда вырастут.

Оцените и плотность застройки. Большое число корпусов, этажей и квартир увеличивает нагрузку на лифты, двор, парковку и ближайшие дороги.

Изучите застройщика и документы

До оплаты проверьте разрешение на строительство выбранного корпуса, проектную декларацию, права на участок, договор и схему расчётов. Продавец в договоре должен совпадать с данными проекта.

В договоре фиксируют цену, площадь, срок передачи, порядок приёмки, ответственность сторон и расчёты после обмеров. Устные обещания о школе, паркинге, отделке или станции рядом не защищают покупателя.

Посмотрите уже сданные дома. Повторяющиеся жалобы на лифты, воду, отделку, задержки или управляющую организацию требуют дополнительной проверки.

Оцените планировку и отделку

Метраж не равен удобству. Проверьте форму комнат, количество окон, места для хранения и расстановку мебели. Обратите внимание на санузел, мокрые зоны, расстояние до лифта и вид из окон.

Нижние этажи сильнее зависят от шума двора и входной группы, верхние — от лифтов, давления воды и технического этажа. Угловые квартиры требуют проверки утепления.

Отделка ускоряет заселение, но её нужно внимательно принимать. Квартира без отделки дешевле на старте, зато потребует расходов на материалы, рабочих, доставку и вывоз мусора.

Рассчитайте полную стоимость

К цене квартиры добавятся страховка, регистрация, ремонт, мебель, техника, переезд, коммунальные платежи, паркинг или кладовая. Иногда приходится продолжать снимать жильё до передачи ключей. Поэтому сравнивайте не рекламную цену, а общий бюджет до заселения.

Проведите приёмку

До подписания акта проверьте окна, двери, стены, пол, вентиляцию, электрику, радиаторы, счётчики и следы влаги. Все дефекты фиксируйте письменно с указанием комнаты и места. Площадь, этаж и номер квартиры должны совпадать с документами.

Когда лучше не бронировать

Документы показывают не полностью.

Срок передачи называют только устно.

Стройка заметно отстаёт от графика.

Район пока лишён транспорта и необходимой инфраструктуры.

Причину низкой цены не объясняют.

В сданных домах повторяются одинаковые жалобы.

Решение подгоняют акцией или «последней квартирой».

Итог

Новостройку выбирают по району, документам, сроку сдачи, планировке, полной стоимости и качеству приёмки. Сравните несколько проектов, съездите на место в разное время и вносите деньги только после проверки слабых мест.