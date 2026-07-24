Мужчину в возрасте 30 лет задержали за кражу 15 тысяч рублей из пяти платежных терминалов автомойки 23 июля на Кронштадтском шоссе.

Злоумышленник вскрыл терминалы лопатой и забрал находившиеся внутри деньги. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался безработный житель Кронштадта.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хищении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.