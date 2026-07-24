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Почти 50 аварий произошло в Ленобласти за четверг

В результате ДТП есть пострадавшие.

Почти 50 аварий произошло в Ленобласти за четверг - В результате ДТП есть пострадавшие.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»/ Архив

В Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировано 49 аварий. Об этом 24 июля передает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате двух аварий травмы получили два человека. Информация о летальных случаях не поступала.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 230 ДТП, в которых травмы получили 11 человек, включая двоих детей. Погибших также нет. 

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аварии госавтоинспекция
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Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба

В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба - В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.
Фото здесь и далее: Александр Дрозденко/ ВПК

В ходе рабочей поездки в Выборг губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко показали новую разработку ленинградских специалистов «Плот-40». Это экспериментальная плавучая платформа, предназначенная для охраны портов и объектов ТЭК от атак БПЛА и безэкипажных катеров.

«Аналогов в стране пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области. Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде», — рассказал губернатор.

Главе Ленобласти также продемонстрировали беспилотные катера разведывательного и ударного назначения, а также другие спецсредства, интегрированные в систему защиты ленинградского неба. 

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба - В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

Губернатор также похвалил местных конструкторов и производителей, которые самостоятельно разрабатывают и внедряют важные технологии, не дожидаясь готовых решений.

«Именно так сегодня развивается народный военно-промышленный комплекс Ленинградской области: быстро, инициативно и с пониманием реальных задач. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — добавил глава Ленобласти.

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Теги

Выборг Александр Дрозденко Народный ВПК

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